Valores, cultura y sostenibilidad protagonizan los I Premis Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal

La Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal celebró este jueves la gala benéfica de los I Premis Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal en el Hotel GPRO Valparaíso Palace & Suites, en una velada marcada por el reconocimiento al compromiso social, deportivo, cultural y medioambiental en las Illes Balears.

El acto arrancó a las 20:00 horas con el photocall y la recepción de invitados, seguida de un aperitivo previo al inicio de la ceremonia, que fue presentada por José Sanchís. La gala dio comienzo oficialmente con la intervención de Bernat Bauçà, director de Relaciones Institucionales de la Fundació, quien puso en valor la labor social que impulsa la entidad a través del deporte.

Tras su intervención, se inició la entrega de premios de esta primera edición. El Premi FNG Logistics al Fomento y Transmisión de la Cultura fue concedido al Real Club Náutico de Palma, por su trayectoria histórica y su contribución a la difusión cultural desde el ámbito deportivo. El galardón fue entregado por Javier Bonet, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, y Enrique López, director general de FNG Logistics, y recogido por Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma.

A continuación, se otorgó el Premi Veolia al Fomento de la Protección del Medio Ambiente al Trail Menorca Camí de Cavalls – ConectaBalear, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural. El premio fue entregado por Pedro Bestard, conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, y recogido por Mito Bosch, gerente de Elite Chip, empresa organizadora del evento.

Seguidamente, se hizo entrega del Premi ConectaBalear al Fomento de los Valores Deportivos y Sociales a la Fundació Mallorca Integra por su proyecto ‘Integra, Oci i Esport’. El reconocimiento fue entregado por Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, y Joan Miquel Durán, CEO de ConectaBalear, y recogido por Aurora Sampol, patrona y cofundadora de la entidad.

La gala continuó con la entrega de las menciones especiales. La Fundació distinguió a Vicente del Bosque por su trayectoria ejemplar y su contribución a la transmisión de valores humanos y deportivos. En su nombre recogió el reconocimiento Pau Albertí, director de la Vicente del Bosque Football Academy. La distinción fue entregada por Maria Antònia Estarellas, consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, y Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Asimismo, se concedió una mención especial al periodista José María García, por su decisiva contribución al crecimiento y la difusión del fútbol sala en España.

José Tirado fue el encargado de clausurar la gala, agradeciendo la implicación de patrocinadores, colaboradores y asistentes, y poniendo en valor el papel de la Fundació como motor de transformación social a través del deporte en Baleares.

La velada concluyó con la cena benéfica, cuyos fondos se destinarán íntegramente a los proyectos sociales que impulsa la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal.