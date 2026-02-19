Tebas se quita responsabilidad en la cancelación del Rayo Vallecano-Real Oviedo: "No voy a estar entonando el mea culpa de las cosas que hacemos mal"

Javier Tebas se ha pronunciado al fin sobre la polémica por la cancelación del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. El presidente de LaLiga lo ha hecho en una entrevista con el diario ABC, y asegura que el Rayo Vallecano ya tenía planeado cambiar el césped "hace dos meses". "Tampoco voy a estar entonando el mea culpa de las cosas que hacemos mal", dice el presidente de la patronal.

"No es negligencia ni debilidad de LaLiga. El campo de Vallecas tendrá muchas otras cuestiones de infraestructura que ya se le han advertido al Rayo en varias ocasiones y hay un reglamento de estadios nuevo desde hace un año y medio al que se tiene que adaptar y que el tiempo va pasando... Pero lo del césped ha sido una programación que tenía el Rayo desde hacía más de dos meses para cambiarlo y ponerlo en condiciones y le ha tocado la lluvia y no lo ha podido terminar para dejarlo en condiciones para jugar. En este caso no veo ni negligencia del Rayo ni negligencia de LaLiga, pero aquí se cae una señora de la limpieza limpiando la escalera y es culpa de LaLiga y de Tebas", asegura el presidente de LaLiga.

"Deberíamos intentar que el estadio del Rayo esté en mejores condiciones ya en estas fechas, porque llevamos tiempo con esa pelea... Que los clubes mejoren todavía más en el tema de la estrategia digital... Que la mejora de infraestructuras llegue a muchos más estadios... Hace cuatro años era impensable que estas cosas pudiesen ser, pero bueno, a mí me gustaría que se hiciese más rápido y se tuviese más. Y luego, siempre es mejorable todo, claro que sí, pero tampoco voy a estar entonando el mea culpa de las cosas que hacemos mal. Ya se encargan otros de engrandecerlas", zanjó.