Sa Pobla calienta motores para la lucha por el ascenso

El esperado duelo entre los mejores equipos mallorquines de la Segunda RFEF ya está aquí, este domingo, a las 12:00 horas, en el Poliesportiu Municipal de Sa Pobla. El líder Poblense y el Atlético Baleares, tercero en la tabla a cuatro puntos de los poblers, se medirán en un encarnizado duelo en el que está en juego el ascenso a la Primera RFEF, al menos la plaza que da opción a subir de manera directa.

Este duelo ha despertado una gran expectación no tan solo en Sa Pobla, sino también entre la afición blanquiazul, por lo que se espera que el campo registre una gran entrada de espectadores de ambos equipos. Además, desde Palma se calcula que puedan desplazarse alrededor de mil hinchas del Atlético Baleares para dar apoyo a su equipo en este encuentro tan importante para sus aspiraciones. En un principio había varios autocares previstos para este partido, aunque la mayor parte de seguidores lo hará con su coche particular.

El Poblense ha manifestado que habrá entradas disponibles con los siguientes precios: entrada general, 20 euros; socios preferente, menores y jubilados, 5 euros; y socios platino y VIP, entrada gratuita. El club que preside Miquel Bennàssar ‘Molondro’ recuerda que para estos últimos abonados es obligatorio pasar por el club a recoger la invitación.

Un duelo que tendrá tintes solidarios, ya que habrá un stand ‘Un Kilómetro Solidario’, una iniciativa cuyo objetivo es recaudar fondos para causas benéficas, como la lucha contra el cáncer infantil, el apoyo a la Fundación Vicente Ferrer o la concienciación contra la violencia de género, permitiendo a los participantes donar dinero a través de dorsales solidarios al sumar kilómetros en carreras de atletismo.

En el plano deportivo, el Poblense, primero en solitario, se muestra hasta la fecha muy sólido, y más en su terreno de juego. El conjunto que entrena Óscar Troya ha ganado doce partidos, empatado ocho y solo ha perdido tres, y es consciente de que un triunfo este domingo sería un paso importante de cara a conseguir una meta impensable al inicio de esta temporada, como es el ascenso, máxime cuando el cuadro blaugrana volvía a esta dura competición.

Por su parte, el Atlético Baleares del técnico Luis Blanco tiene muchas más necesidades que su rival. Los blanquiazules, que vienen de perder la segunda posición después de empatar a cero el pasado domingo en el campo del Alcoyano, saben que una derrota ante el Poblense sería una diferencia muy considerable cuando ya se enfila la recta final de la Liga. Además, el cuadro balearico ha confeccionado una plantilla para el ascenso, aunque el problema que tiene es que le cuesta encontrar regularidad en los resultados.