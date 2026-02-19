Mario Rivillos: “Somos el rival a batir en Champions, nos lo hemos ganado”

Recién incorporado al equipo tras conquistar como capitán el Europeo con la selección española, Mario Rivillos recibe a este diario para conversar sobre este trofeo, sobre la situación actual del Palma Futsal y la semana especial de Champions que afronta con su equipo.

¿Cómo está? Si no me equivoco, acaba de regresar de unos días de vacaciones tras la Eurocopa.

Sí, jugamos el sábado la final, el domingo volvimos a España y me dieron vacaciones hasta el viernes. Unos días para descansar, que era necesario, y desconectar un poco.

Vuelve al equipo con un trofeo bajo el brazo, supongo que es el mejor escenario posible.

Sí, han sido diez años de mucha espera, de muchas dudas sobre la selección, de si todavía mantenía el nivel... Velasco confeccionó una plantilla buena, con veteranía, con juventud y con un sistema de juego perfecto para todos los que estábamos ahí. Sabíamos que el rival a batir era Portugal porque venían de ganarlo todo en años anteriores y no desaprovechamos nuestra oportunidad. Creo que somos justos vencedores.

Para usted, ¿cómo ha sido poder volver a un Europeo años después?

Han sido diez años en los que, sinceramente, yo me veía siempre dentro de esa competitividad, aunque por unas cosas u otras no he tenido la oportunidad de poder volver o no dependía de mí. Todos tenemos un seleccionador dentro y hay cosas que yo no puedo controlar. En los clubes en los que he estado siempre he intentado dar el máximo y no me ha ido mal. Como digo, hay muchos factores que no dependen de mí.

Volviendo al Palma, el equipo viene de ganar tres puntos importantes contra el Xota para seguir terceros. ¿Qué valoración hace del inicio de la segunda vuelta?

Estamos haciendo las cosas bien. Es verdad que seguimos pecando de muchas cosas que a estas alturas ya deberíamos controlar, pero la liga está muy igualada, cada año cuesta más ganar y hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Estamos terceros y estamos prácticamente en todas las competiciones; ahora nos viene Champions, Copa de España y, si Dios quiere, playoff también. Vamos a ver de qué somos capaces, pero con la ilusión de seguir haciendo cosas grandes.

Como dice, este año hay aspectos que se tienen que arreglar, es una temporada más irregular y en la que cuesta más sacar los partidos en comparación con años anteriores. ¿Cuál será la clave para mantener el nivel hasta el final?

La exigencia. Somos un equipo al que le gusta competir hasta en los propios entrenamientos, pero la temporada es muy larga. Cada año el club tiene entre cuatro y seis bajas y mantener el mismo nivel cada año es muy complicado; algún año no te va a salir tan bien como esperas. Y repito, no estamos haciendo las cosas tan mal, pero tal vez hemos acostumbrado un poco mal a la gente. Hay que dar un poco de tregua para algunas temporadas en las que se esperan cosas grandes y, desgraciadamente, no salen las cosas. Nosotros ponemos todo de nuestra parte, pero hay temporadas en las que las cosas no salen como uno quiere.

Aún así, siguen terceros y luchando por todo. ¿Cómo está el vestuario a nivel de confianza?

Muy bien. Nosotros queremos ganar siempre, dejarnos todo y que nuestra gente esté contenta con el equipo. Siempre ha habido una conexión muy buena y un vínculo especial entre afición y jugadores; la gente se tiene que sentir muy identificada con nosotros porque nos apoyan ganemos o perdamos. Pero lo más importante es siempre dar el máximo de cada uno y, si hay que perder así, bienvenido sea.

Rivillos, recién incorporado al Palma Futsal después de unos días de vacaciones tras conquistar el Europeo. / Palma Futsal

¿Cuál es el objetivo ahora mismo en la liga?

El objetivo es estar en todas las finales o intentarlo. Hay equipo. Cuesta, pero tenemos una exigencia muy alta que nos lleva a intentar luchar por todos los títulos. Es difícil porque, de los ocho equipos que van, prácticamente todos pueden disputar finales.

Esta semana es un poco más especial porque tienen Champions, el partido de ida de cuartos contra el Riga. ¿Cómo la afronta este año como reyes de la competición?

Bien. Es cierto que somos el rival a batir, nos lo hemos ganado tras tres años consecutivos ganándola. Es algo que nadie ha hecho, ni los mejores clubes, por lo que hay que darle mucho valor. Ahora mismo, los rivales no quieren enfrentarse contra nosotros en Champions porque nos hemos ganado ese respeto. El domingo tenemos un rival que viene haciendo las cosas muy bien. Es un rival conocido que, dentro de su liga de Letonia, prácticamente confecciona la plantilla para jugar en Europa. Será primordial sacar aquí el partido y, por supuesto, intentar sacar los máximos goles posibles porque ya cuentan.

¿Cuál cree que es la posibilidad de volver a ganar la Champions por cuarta vez consecutiva?

Buf, vaya pregunta. Es muy relativo, es muy difícil. En cada partido te puede ganar hasta el último clasificado. Nosotros podemos perder, pero si hacemos las cosas bien y damos el máximo nos iremos contentos. Evidentemente queremos ganar y hacer las cosas bien. Nadie pensaba que íbamos a ganar una, ni dos, ni mucho menos tres. Entonces, puestos a soñar, vamos a soñar.

¿Ve al equipo con posibilidades reales?

De meternos en una Final Four, sí. Para llegar a la final ya hay que picar mucha piedra, pero ahora mismo creo que el equipo está mentalizado y capacitado para una Final Four.

Europeo, Champions, Intercontinentales… ¿Siente que le falta quitarse la última espinita de ganar un título nacional con el Palma?

Sí, a nivel de club, está claro que sí. Es lo que la gente quiere. Tuvimos la oportunidad la temporada pasada, pero no se dio y perdimos una final de la Copa de España. Cada año es una oportunidad nueva y nosotros queremos seguir estando ahí arriba, seguir optando a ganar un título nacional y ya, por fin, quitarnos ese peso de encima.