El Mallorca Championships inicia una nueva etapa con una profunda renovación del recinto

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships afronta su sexta edición con una reestructuración significativa del recinto, incorporando un nuevo concepto de hospitalidad y mejoras destinadas a todos los asistentes.

La organización del torneo ATP 250, que se celebrará del 20 al 27 de junio de 2026 en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, ha impulsado dos desarrollos estructurales clave para esta sexta edición.

Delante del edificio del club se instalará una nueva estructura modular desmontable de dos niveles que permitirá concentrar en un único espacio los principales servicios operativos del torneo, optimizando la logística y mejorando el funcionamiento global del recinto.

Por su parte, la pista central experimentará una transformación significativa. La antigua grada orientada al este de la pista central será sustituida por una nueva estructura de hospitalidad. A pie de pista se ubicarán suites VIP climatizadas y acristaladas, que ofrecerán asientos premium junto a la pista con visibilidad directa e ininterrumpida de los partidos. Sobre estas suites se situará el nuevo VIP Lounge, con restaurante y espacios exclusivos con vistas privilegiadas a la pista central.

Esta reconfiguración refuerza el concepto de hospitalidad premium y, al mismo tiempo, mejora el confort del público general. El resto de la grada de la pista central ha sido diseñado teniendo en cuenta su orientación para minimizar la incidencia directa del sol. Además, la fan zone se trasladará bajo el nuevo VIP Lounge, creando un espacio en sombra pensado para mejorar la comodidad de los asistentes durante toda la jornada.

“Como torneo relativamente joven, hemos llegado a un punto en el que consolidar y apostar por la calidad es fundamental”, afirmó Pilar Carbonell, directora general de e|motion Sports España. “Esta inversión refuerza nuestra infraestructura y nuestro posicionamiento a largo plazo.”

El CEO del torneo, Edwin Weindorfer, destacó la importancia de los partners: “Estas novedades son también una forma de agradecer el apoyo continuo de patrocinadores, colaboradores y autoridades. La nueva estructura nos permite ofrecer un entorno aún más cuidado para invitados, clientes y amigos.”

Como único torneo sobre hierba del sur de Europa, el evento refuerza así su posicionamiento diferencial dentro del calendario ATP.

El torneo ya ha confirmado la participación del estadounidense Frances Tiafoe y del alemán Yannick Hanfmann, y anunciará próximamente nuevos jugadores.

Del 20 al 27 de junio de 2026, el Mallorca Championships volverá a situar el tenis de primer nivel sobre hierba en el Mediterráneo, ahora con un recinto renovado que apuesta por la calidad y la comodidad.