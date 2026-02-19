Una Copa Mediterráneo de récord servirá de preámbulo a la Dragon Gold Cup en Puerto Portals

Puerto Portals acogerá entre los días desde hoy viernes hasta el domingo la IX Copa Mediterráneo de la clase Dragon, una competición importante por sí misma pero que, en esta edición, adquiere un significado añadido al servir de preámbulo a la celebración, el próximo mes de marzo y en el mismo escenario, de la Dragon Gold Cup, la regata internacional más numerosa y prestigiosa de esta clase.

Considerada al nivel de un Campeonato del Mundo, la Gold Cup llegará por segunda vez a Mallorca del 16 al 21 de marzo, casi dos décadas después de hacer escala en el Real Club Náutico en 2007.

Nunca antes la Copa del Mediterráneo, cuya primera jornada ha sido suspendida este mediodía por exceso de viento, había suscitado tanto interés en la flota internacional. La inscripción supera las 50 tripulaciones de 16 países. Álvaro Irala, director general de Puerto Portals, confirma que la regata llega, en efecto, con “mucha expectación”, sin duda influenciada por la próxima Gold Cup. “Es una regata que celebramos desde 2015 y que ya cuenta con cierta tradición. Además, es un trofeo que el regatista no se queda en propiedad hasta que consigue tres victorias consecutivas o cinco alternas. Vemos que es un evento que va creciendo año tras año”. El Comité de Regatas intentará compensar a partir de mañana la anulación de las pruebas de hoy, aprovechando la mejora que anuncian los partes meteorológicos. La intención es dar la salida a tres mangas.

EL FRUTO DE UNA APUESTA

El Club de Regatas de Puerto Portals lleva años apostando por el Dragon como una de sus clases de referencia mediante la organización anual de las Winter Series y la Copa Mediterráneo, además de acoger las finales del Campeonato de Europa de 2019. La designación como sede de la Gold Cup supone un hito de esta travesía y la llegada a Mallorca de un acontecimiento cargado de historia dentro de la vela internacional. “Para Puerto Portals es un reto celebrar regatas de este nivel y con tantos participantes, porque no disponemos de mucho espacio y nos supone una exigencia técnica muy importante”, añade Irala, que remarca la buena labor del comité de regatas, del equipo de marinería y del departamento de mantenimiento: “Entre todos hacen posible que se celebren eventos de esta magnitud dentro de Puerto Portals”.

La organización espera no menos de 80 unidades durante la Dragon Gold Cup. Álvaro Irala asume que esta cita internacional conllevará un gran desafío logístico: “No sólo son los barcos de los participantes ocupando su espacio en el agua, sino también neumáticas de apoyo. Muchos equipos de Dragon son profesionales y traen a sus propios entrenadores y equipos de tierra, que operan desde estas embarcaciones. Además del espacio en amarres, los dragones se mueven por tierra en remolques que deben ubicarse en el aparcamiento del puerto”.

Germán Gil, vicepresidente de la clase Dragon en España, explica que la Gold Cup equivale a un mundial open: “Surgió en su momento como una regata con vocación social, pensada para facilitar la participación de tripulaciones que no siempre podían acceder a un campeonato del mundo convencional. Esa fórmula tuvo una enorme acogida y derivó en flotas muy numerosas. Con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en una competición de altísimo nivel deportivo, aunque mantiene ese componente social que siempre la ha distinguido”.

UN BARCO CON HISTORIA

El Dragón es una embarcación de líneas clásicas diseñada en 1929 por el arquitecto naval Johan Anker. Desde entonces ha mantenido fielmente sus formas (con su característica proa lanzada y quilla corrida) sin que ello haya impedido una profunda evolución en materiales y en las posibilidades de trimado derivadas de ese desarrollo tecnológico. “Es un diseño extraordinario. Es un barco muy noble, muy equilibrado, que transmite seguridad a la tripulación. No vuelca con facilidad, aunque eso no significa que no sea duro navegarlo: con viento y ola acabas completamente empapado. Pero su comportamiento en ceñida y su estabilidad lo hacen muy especial”, explica Germán Gil.

A pesar del tiempo transcurrido, la clase ha conservado plena vigencia en el circuito internacional y continúa atrayendo a armadores y regatistas de primer nivel. Aunque dejó de ser olímpica tras los Juegos de Múnich 1972 (cita en la que participó el Rey Juan Carlos), el peso de su tradición deportiva la ha mantenido en primera línea competitiva.

La Dragon Gold Cup nació apenas nueve años después de botarse la primera unidad. Su edición inaugural se celebró en 1937 en Oslo y desde entonces sólo se ha interrumpido por causas de fuerza mayor, como la II Guerra Mundial o la pandemia de 2020. El campeón más laureado de su historia es el danés Aage Birch, vencedor en siete ocasiones entre 1963 y 1972.