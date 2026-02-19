Andratx y Porreres se citan en el ‘derbi del miedo’

El Andratx y el Porreres dirimen este domingo, a las 12:00 horas y en Sa Plana, el derbi del miedo. Y es que ambos equipos tienen prohibido perder en este atractivo derbi mallorquín de Segunda RFEF, al ocupar plazas de descenso a Tercera División.

Ambos entrenadores califican este partido como trascendental para sus aspiraciones de salvación y son conscientes de que una igualada sería un resultado que perjudicaría a ambos conjuntos. El Andratx, que viene de perder por 3-0 ante el Sant Andreu, ocupa la quinta posición por abajo, con 23 puntos. Por su parte, el Porreres cayó en la última jornada en su campo, al perder por 1-2 frente al Girona B, y está situado en la penúltima plaza, a seis puntos de los ‘gallos’.

La plantilla de José Contreras está acostumbrada a grandes logros y remontadas, como la del año pasado, pero en esta edición, y por el momento, se muestra bastante irregular y no encuentra la estabilidad que necesita. Un equipo que ha sufrido numerosas bajas y entradas de jugadores en este mercado de invierno.

«No cabe ninguna duda de que nos jugamos mucho, muchísimo. Tengo claro, y mis jugadores lo saben, que hemos de ganar sí o sí; no nos vale otro resultado», señaló ayer José Contreras, que añadió: «Repito que el partido es importantísimo, ya que una victoria nos daría vida y nos metería en la ‘pomada’ de la parte media-baja, además de dejar muy tocado a un rival directo para la permanencia».

En cuanto al Porreres, el equipo que dirige Jaume Mut no acaba de encontrar la tecla y no consigue sumar dos resultados positivos en esta campaña. El conjunto ha sido reforzado con jugadores importantes y con experiencia en este mercado de invierno, pero aun así, por el momento, no despega de las últimas plazas.

«El encuentro del domingo es vital para nosotros, así de claro. Si no ganamos, nos dejará muy tocados y con pocas posibilidades de salvación», comentó ayer el preparador Jaume Mut.

Este técnico, que asegura contar con todos los jugadores para este importante encuentro, dijo que sus futbolistas están mentalizados sobre la importancia de este derbi. «Los jugadores están muy concienciados sobre conseguir el triunfo en Sa Plana. He podido ver muchas ganas e ilusión. No obstante, somos conocedores de que ganar en ese terreno de juego es muy complicado, y más ante el Andratx, ya que tiene sus armas. Nosotros, sin duda, lo daremos todo».

Noticias relacionadas

Los simpatizantes del Andratx que acudan de color azul o con la camiseta del equipo tendrán entrada gratuita. Un club azul que hace un llamamiento a su afición para que acuda en masa a animar. Por su parte, se esperan hinchas del Porreres en la grada del campo andritxol.