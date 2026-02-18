La vela base balear responde: 208 barcos en la Pro-Rigging del RCNP

La Regata Pro-Rigging, organizada por el Real Club Náutico de Palma, celebrará una nueva edición entre los días 20 a 22 de febrero y 27 de febrero a 1 de marzo, con un formato renovado que, por primera vez, divide el programa en dos fines de semana consecutivos.

La prueba reúne a las principales clases de vela ligera del calendario autonómico y, a falta de los últimos días de inscripción, ya cuenta con 208 embarcaciones registradas, de las cuales 136 corresponden a la clase Optimist.

Durante el primer bloque de competición, del 20 al 22 de febrero, navegarán las flotas infantiles de Optimist y Optimist D. El segundo fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, estará dedicado a las clases juveniles 420, 29er, ILCA 4 e ILCA 6, además de las categorías sénior de OK Dinghy y Snipe.

La Pro-Rigging forma, junto a la Regata Audax y el Trofeo Abanca Ciutat de Palma, el trío de grandes citas anuales de vela ligera organizadas por el RCNP. Estas tres competiciones estructuran la actividad competitiva de la vela de base del club y concentran cada temporada a buena parte de la flota balear —en el caso de las dos primeras— y nacional e internacional en el del Ciutat de Palma, la prueba deportiva más antigua de Mallorca.

División en dos fines de semana para optimizar la gestión

La principal novedad de la Pro-Rigging de este año es su división en dos fines de semana, una decisión adoptada por el área técnica con el objetivo de optimizar la gestión deportiva y logística del evento.

El director técnico de vela del club, Pedro Marí, explica que “hemos decidido dividirla en dos semanas para centrarnos más en las clases y dar un mejor soporte a los participantes”.

Marí señala que la alta participación ha sido un factor determinante en esta reorganización: “Siempre viene muchísima gente, también de las islas de Ibiza y Menorca. Todos los años tenemos gran afluencia de inscritos”. En ese sentido, recuerda que el antiguo formato concentraba toda la actividad en unos pocos días: “Antes lo teníamos todo concentrado en una semana, con muchísimos barcos en el agua y en tierra. Pensamos que es mejor para todos separar a las flotas”.

Más de 200 barcos y división de la flota Optimist

La regata cuenta con el patrocinio principal de Pro-Rigging, empresa líder en reparación y mantenimiento de jarcias en Baleares, que colabora con la prueba desde hace más de una década y da nombre al evento. También participa como entidad colaboradora Gaceta Náutica, que otorgará su tradicional premio “Toimoncito” al podio del Grupo D de Optimist, categoría destinada a regatistas en fase de iniciación a la competición.

En el plano organizativo, el oficial principal de regatas, Gaspar Morey, ha confirmado que la elevada inscripción obligará a dividir la flota de Optimist en dos grupos, al haberse superado ampliamente la cifra de 70 participantes en esta clase.

El programa deportivo establece el inicio de las pruebas a las 11:00 horas en ambas semanas de competición. La oficina de regatas abrirá los viernes 20 y 27 de febrero para el registro previo de participantes.

Noticias relacionadas

Las ceremonias de entrega de premios también se realizarán de forma separada, en consonancia con la nueva estructura del evento: la correspondiente a la clase Optimist tendrá lugar el domingo 22 de febrero, mientras que la de las restantes clases se celebrará el domingo 1 de marzo.