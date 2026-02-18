El Palma Futsal, ante el reto de seguir haciendo historia

Tras conquistar las tres últimas ediciones de la UEFA Futsal Champions League, el Illes Balears Palma Futsal se sitúa ante una nueva eliminatoria decisiva con un objetivo claro: alcanzar su cuarta Final Four consecutiva y prolongar su ciclo histórico en el continente.

Las tres últimas temporadas han consolidado el crecimiento sostenido del proyecto en el ámbito europeo. De debutante en la competición a tricampeón consecutivo, el conjunto balear se ha convertido en uno de los referentes del fútbol sala continental. Este recorrido viene acompañado de registros sin precedentes: es el primer club en ganar la Champions en sus tres primeras participaciones y el único que lo ha logrado de manera consecutiva desde su estreno. Además, lo ha hecho sin perder un solo partido, lo que le permite ostentar actualmente el récord de 29 encuentros invicto en competiciones UEFA.

Alcanzar una cuarta Final Four consecutiva reforzaría esa línea de continuidad y situaría al club en un grupo muy reducido de entidades históricas. Desde la creación del torneo en la temporada 2001/02, enlazar cuatro o más presencias seguidas entre los cuatro mejores de Europa ha estado al alcance de muy pocos equipos. Movistar Inter lo consiguió en dos etapas distintas (2002/03–2006/07 y 2015/16–2018/19), mientras que el Barça encadenó cuatro clasificaciones entre 2011/12–2014/15 y cinco entre 2017/18–2021/22. También lo lograron el Dinamo Moskva (2004/05–2008/09) y el Sporting CP, que mantiene actualmente una racha continuada desde la temporada 2020/21.

La presente edición ha introducido un cambio relevante en el sistema de competición. Tras la Main Round, el acceso a la Final Four ya no se decide en una Elite Round en formato concentrado, sino mediante dos eliminatorias a doble partido: octavos y cuartos de final. El Illes Balears Palma Futsal superó los octavos ante el campeón ucraniano, el FC HIT Kyiv, y afronta ahora el cruce de cuartos frente al campeón letón, el Riga FC. Este nuevo formato incrementa la exigencia y obliga a mantener un alto nivel competitivo en eliminatorias directas a ida y vuelta.

Son Moix, otra vez decisivo

La serie comenzará en Son Moix, escenario habitual de las grandes noches europeas del club en los últimos años. Sin embargo, la clasificación se decidirá a domicilio, una circunstancia inédita en el recorrido europeo reciente del equipo. Por ello, el partido de ida adquiere una importancia estratégica: obtener un resultado sólido será clave para afrontar la vuelta con garantías y mantener intacta la ambición de regresar a la Final Four.

La presencia, una temporada más, entre los ocho mejores equipos de Europa confirma la estabilidad y competitividad del proyecto. Ahora, el reto es dar un paso más y prolongar un legado que ya forma parte de la historia de la competición. El objetivo está definido. El primer asalto se disputa en Son Moix (domingo 22 a las 18:00 horas).