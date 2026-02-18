Opinión | Arbitraje en Primera División y VAR: ¿Es tan difícil?

Con una infinidad de medios humanos y técnicos puestos a su disposición, el arbitraje en Primera División, analizando las 24 jornadas transcurridas de esta temporada, es desolador bajo mi punto de vista. Igualmente trasladable al público en general, técnicos, jugadores y demás personas que, sin gustarles el fútbol, también opinan por haber leído, visto o escuchado sobre ello.

Con la inclusión del VAR en el fútbol español, en agosto de 2018 en una final de la Supercopa de España, las decisiones de los árbitros no han mejorado el arbitraje, simplemente las han complicado.

Según el reglamento de fútbol, regla 5, el árbitro es la máxima autoridad a la hora de determinar cualquier decisión sobre las reglas de juego. En pocas palabras, el VAR, los asistentes y el cuarto árbitro están bajo la autoridad del árbitro de campo. ¿Qué está pasando? La mayoría de árbitros han depositado toda la responsabilidad y autoridad o casi toda en los miembros del VAR. No debe ser así, es una equivocación.

Me explico: cuando en determinada jugada, principalmente en las áreas de penalti y meta, el árbitro bien situado y a poca distancia de la jugada señala infracción, o no, ya que ha visto claramente, por su colocación, dicha jugada. Por presiones de los jugadores decide ponerse el dedo cerca de la oreja para dar a entender que está en comunicación con los responsables del VAR para que revisen la misma y al final, y también haciendo señas con las manos, de que va a revisar la pantalla. Estoy de acuerdo en que, si por distintos motivos no has podido ver lo que ha sucedido en la jugada y tienes dudas, acudas al VAR.

Jugadores y entrenadores se han percatado de la debilidad de la mayoría de árbitros y, con el fin de conseguir a su favor cualquier decisión, empiezan a dirigirse al árbitro para que revise la jugada. El aficionado también recurre a estas peticiones. En definitiva, se está rearbitrando el partido y no es bueno para el fútbol. Es inadmisible esperar hasta siete minutos para dilucidar si un jugador está o no en fuera de juego.

Antes del inicio de la temporada 25/26 se puso de manifiesto que el capitán del equipo es el único que puede dirigirse al árbitro para comentar alguna de sus decisiones.

De hacerlo quien no es el capitán se llevará la correspondiente amonestación. En todos los partidos un buen número de jugadores se dirigen al árbitro, sin ser el capitán, para discutir, protestar, intentar cambios de decisión. ¿Por qué se consiente? También depende de qué equipo son los jugadores que protestan, por desgracia.

Las malditas manos. Resulta que cualquier contacto del balón con la mano es penalti. No debe ser así, tiene que haber intención de jugar el balón con la mano, de ocupar un espacio al saltar o despejar con brazos o manos en una posición antinatural para interrumpir la trayectoria del balón, de beneficiarse de un rebote para sacar ventaja.

Es mucho más fácil arbitrar, no es tan difícil.