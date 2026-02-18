El Consell de Mallorca destina más de 740.000 euros para fomentar valores mediante patrocinios deportivos

Este miércoles el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, se ha reunido con los representantes de los 14 clubes del programa «Jugam amb l’elit» en el polideportivo Sant Ferran de Palma, para presentar las novedades del Plan de Patrocinio Publicitario Deportivo de la Dirección Insular de Deportes para el año 2026. Un plan que otorgará 740.570 euros al deporte de élite mallorquín que se encuentra en el máximo de su categoría y la posibilidad de prórroga si los clubes se mantienen al máximo nivel en las temporadas sucesivas.

La finalidad es impulsar los valores del deporte entre los niños y jóvenes a través de los equipos y deportistas referentes en la isla. En la reunión, Bestard ha destacado que «es un plan de ayudas amplio, porque incluye clubes de deportes menos conocidos, que actualmente ocupan posiciones privilegiadas y muestran la gran calidad del deporte mallorquín. El Consell hace una tarea de difusión de valores con estos clubes, porque son un potente espejo en el cual se reflejan niños y jóvenes», ha añadido el consejero.

El Plan apoyará a 14 clubes: Arancina Handbol Mallorca, Atlètic Balears, Azulmarino Basket, Club Vòlei Sóller, CN Ciutat de Waterpolo, Conectabalear Voleibol Manacor, España Hòquei Club, Fibwi Mallorca, Palma Futsal, Mallorca Voltors, Palmer Basket, Voley Ciutat Cide, y las nuevas incorporaciones: El Toro Rugby y Palma Rugby Unión.

El proyecto de patrocinio incluye una cantidad fija y una variable en función del retorno publicitario que genera cada equipo y del número de equipos de base, filiales, entre otros ítems. El lema que unificará la comunicación que hagan el Consell y los clubes sobre estas ayudas para la temporada 26-27 es: Esfuerzo.