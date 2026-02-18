La Fundación Rafa Nadal anuncia los cinco proyectos ganadores de sus cuartos premios

Las fundaciones También, Ecomar, Unoentrecienmil, Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos Islas Baleares y Beyond Suncare han sido los cinco proyectos ganadores de la cuarta edición de los premios de la Fundación Rafa Nadal, según anunció este miércoles dicho organismo en un comunicado.

Los Premios Fundación Rafa Nadal son una iniciativa que reconoce y apoya el trabajo de entidades sociales que generan un impacto positivo en colectivos en situación de vulnerabilidad. En esta cuarta edición, tras la evaluación de las más de 300 candidaturas recibidas desde septiembre, se ha decidido que estas fundaciones sean las ganadoras de los premios.

Cada uno de los proyectos premiados recibirá 15.000 euros que irán destinados a impulsar el desarrollo de sus iniciativas. Desde la creación de estos galardones, la Fundación Rafa Nadal junto con el apoyo de Telefónica, ha destinado un total de 300.000 euros en premios económicos, beneficiando ya a 20 entidades sociales cuyos proyectos han impactado en colectivos vulnerables tanto en España como en otros países.

Además, en esta edición se otorgará un reconocimiento especial, el Premio 'Poder Transformador', cuyo ganador se dará a conocer próximamente y que distinguirá una trayectoria o iniciativa de especial relevancia social.

La cermonia de entrega de premios tendrá lugar el 25 de marzo en Palma, en un acto que contará con la presencia del extenista Rafael Nadal.