La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN

LaLiga ha alcanzado un nuevo hito judicial en su lucha contra la piratería de los partidos de fútbol. Un juez de Córdoba ha emitido dos autos de medidas cautelares en los que ordena a dos de los principales proveedores de servicios VPN a tumbar de forma inmediata las señales que LaLiga y Telefónica le hagan llegar como emisores ilegales de partidos de la competición.

Los autos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO cierran, de momento de manera cautelar, una de las grietas legales que tenía la estrategia del organismo que preside Javier Tebas para luchar contra la piratería, una actividad ilegal que, según sus cálculos, tiene un impacto negativo de al menos 600 millones de euros anuales para los clubs y los propietarios de los derechos de televisión de la competición.

Colaboración de los proveedores de red

Esa estrategia quedó judicialmente reforzada el 18 de diciembre de 2024, cuando el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona dictó una sentencia que, en la práctica, permite a LaLiga ordenar a Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi (propietarios de las mayores redes de banda ancha en España) el bloqueo inmediato de las direcciones IP que están compartiendo señales de partidos de forma ilegal.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Eso permite que el llamado 'war room' de LaLiga detecte en tiempo real señales ilegales y traslade dichas IPs a los proveedores de banda ancha para su bloqueo inmediato. El problema es que internet permite varias maneras de esquivar la detección de estas direcciones y, por tanto, el cese de su actividad.

Qué es una VPN y para qué sirve

LaLiga lleva tiempo tratando de encontrar la colaboración de empresas de 'escudo digital' que camuflan las IPs originales de sus clientes (legales e ilegales, la actividad en sí es perfectamente legal), siendo Cloudfare el ejemplo más paradigmático. En paralelo, ha perseguido y encontrado la colaboración judicial para atacar las conexiones vía VPN.

Una VPN, en el caso que nos ocupa, dado que tiene muchas más utilidades, es una tecnología que permite al usuario final falsear su localización original. Es decir, un usuario en España puede, a través de una VPN, simular que en realidad se encuentra en otro país, lo que le permite esquivar en bloque geográfico de ciertos contenidos o utilidades de internet, entre otras funciones.

Los argumentos del auto

"Lo que se pretende es que resoluciones ya adoptadas y resueltas en sentencias por órganos judiciales españoles, como son el bloqueo de determinadas webs que emiten contenido ilegal protegido, efectivamente sean efectivas, para lo cual es necesario que la demandada ejecute las medidas técnicas necesarias para evitar la infracción, es decir, el acceso a dichas webs por usuarios cuyos equipos de acceso se ubiquen en España", razona el auto del juzgado mercantil número 1 de Córdoba.

Estas medidas cautelares se han tomado inaudita parte, es decir, sin escuchar a los dos proveedores de servicios de VPN, radicados en países extranjeros. Una decisión que el juez justifica a partir de la dilación que se produciría en el proceso, más teniendo que en cuenta que las actividades ilegales que se pretenden evitar se producen cada fin de semana.

LaLiga se felicita por la decisión

El juez, por todo ello, insta a cada una de las dos empresas demandadas a que "proceda a implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que todas las direcciones IP correspondientes y/o asociadas a los dominios que se relacionaran a continuación, resulten inaccesibles a través de sus servicios a los usuarios cuya ubicación física se encuentre en territorio español", según se recoge en los autos consultados por este periódico.

LaLiga se ha felicitado por la adopción judicial de unas medidas "inauditas en España y pioneras a nivel mundial por su carácter dinámico" que "respalda la fiabilidad de los procedimientos que venía utilizando" el organismo en su lucha contra la piratería.