Jaume Munar se pierde Indian Wells y Miami por una lesión

Malas noticias para Jaume Munar, que tras instalarse este lunes en el puesto 35 de la ATP ha tenido que renunciar al torneo de Doha por lesión y a la gira americana en pista dura. El de Santanyí se perderá, entre otros torneos, los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, donde tenía puesta su mirada después de su buena actuación en Rotterdam la pasada semana.

El ahora máximo exponente del tenis mallorquín en el circuito profesional ha anunciado su baja en sus redes sociales. “Después de unas pruebas tengo que confirmar que estaré fuera de las pistas por un tiempo debido a una lesión en el brazo derecho”, ha confirmado el jugador de Santanyí, que podría estar de baja hasta finales de marzo o incluso abril.

Un periodo que le apartará de la serie de torneos en pista dura que se celebrarán en Norteamérica, pero que le permitirán, salvo que no se cumplan los plazos de recuperación, acometer la temporada en arcilla, que se extiende de finales de marzo hasta junio con torneos como Montecarlo, el Godó en Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. “Trabajaremos con todos los posibles para estar en la gira de tierra”, ha señalado el tenista mallorquín.

“Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces”, ha publicado Munar en sus redes. “Mil gracias a todos los que siempre me apoyáis, y en especial, equipo y familia. La recuperación ya ha empezado, y sin duda, la superaremos”, concluye el jugador de Santanyí.