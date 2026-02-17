Govern y FFIB refuerzan su compromiso por el juego limpio y el respeto en el fútbol balear

El Govern de les Illes Balears y la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) se han reunido este martes para abordar cuestiones relacionadas con el buen comportamiento en el deporte. En el encuentro participaron el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; el director general d’Esports, Joan Antoni Ramonell; y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach.

La cita se ha producido después de que en las últimas semanas se hayan producido nuevos incidentes -como el ocurrido este pasado fin de semana en un partido de cadetes en Manacor- y por el impulso que la FFIB intenta dar en los últimos meses a su lucha contra la violencia en los campos.

Cabe recordar que la FFIB anunció en la Asamblea que celebró a finales de enero la implantación de un sistema de denuncias anónimas, a través de un Código QR, para combatir la violencia en los campos de fútbol. «La finalidad es que todo el mundo que vea o sufra un acto violento en unas instalaciones deportivas, ya sea entre mayores o menores de edad, sepa dónde y cómo denunciarlo y lo pueda hacer casi en el momento», explicó Horrach ante los asambleístas. Un sistema que ya se ha puesto en funcionamiento, como este pasado fin de semana en Manacor.

Desde el Govern y la FFIB coincidieron en la necesidad de garantizar que los campos de fútbol y pabellones sean espacios seguros y de valores, apostando por la unidad institucional para erradicar conductas inadecuadas y promover el respeto dentro y fuera del terreno de juego.

La función social del deporte en las Illes Balears fue uno de los ejes centrales de la reunión, subrayando su papel clave en la formación, la convivencia y la transmisión de valores. Y con un mensaje muy claro: "Tolerancia cero ante la violencia en el deporte".