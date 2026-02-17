El Germans Escalas de Palma abrirá la Liga Iberdrola de gimnasia artística femenina

El Polideportivo Municipal Germans Escalas acogerá este fin de semana el inicio de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina 2026, la máxima competición nacional de esta disciplina, en la que participarán 26 equipos de cinco comunidades autónomas y alrededor de 230 gimnastas. Entre los clubes que competirán estarán los mallorquines Xelska, Cg Palma y Es Pla-Marratxí.

El acto de presentación, celebrado en el Salón de Plenos del Ajuntament, ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet; el director general del área, David Salom; el organizador del evento y director técnico del Club Esportiu Xelska, Pedro Mir; la directora técnica de la Federación Balear de Gimnasia, Gabriela García; el secretario autonómico de Cultura i Esports, Pedro Vidal; el director general de Esports del Govern de les Illes Balears, Joan Antoni Ramonell; así como una representación de las gimnastas de los clubes baleares participantes, acompañadas por sus respectivos equipos técnicos.

Durante su intervención, Bonet ha reafirmado el apoyo del Ajuntament a los clubes y entidades deportivas de la ciudad, así como la apuesta decidida del consistorio por el impulso del deporte femenino. En este sentido, ha subrayado la importancia de competiciones que “contribuyen a proyectar Palma como referente deportivo a nivel nacional”.

El regidor ha agradecido el esfuerzo de los distintos clubes de la isla y ha puesto en valor la labor del Club Esportiu Xelska como entidad organizadora, destacando su trayectoria “marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la ambición deportiva”, así como su contribución al prestigio de la gimnasia balear. También ha resaltado el trabajo que el club desarrolla desde la base, “fomentando la formación y el crecimiento de jóvenes deportistas”.

Tres clubes mallorquines

Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las entidades, instituciones, patrocinadores y colaboradores, especialmente el apoyo del Govern de les Illes Balears, de la Real Federación Española de Gimnasia y de la Federación Balear de Gimnasia.

Bonet ha destacado también la participación de tres clubes de Baleares de gimnasia artística en la competición —Club Es Pla de Marratxí, Club Xelska Illes Balears y Club Gimnàstic Palma— y ha trasladado a las deportistas su apoyo, animándolas a “seguir trabajando con ilusión y compromiso, por el camino del esfuerzo y la superación”. Del mismo modo, ha invitado a la ciudadanía a asistir y disfrutar de una competición del máximo nivel.