Doblete de David Abrines en el Campeonato de Lanzamientos Largos

Las pistas de atletismo de Son Castelló acogieron el Campeonato de Baleares de Lanzamientos Largos, competición que se celebra desde hace unos años durante el invierno y que volvió a reunir a los principales especialistas. La jornada, celebrada el pasado sábado, tuvo como gran protagonista a David Abrines, que logró los títulos de jabalina y disco.

En jabalina no hubo sorpresas, salvo que Abrines competía griposo. El ganador se impuso con un lanzamiento de 59’83 metros. La joven promesa sub-20 Carlos Grau (Pegasus) fue segundo con 57,55 y Rayan Djenadi (Pegasus) completó el podio con 51,18.

En mujeres, la récordwoman Carla Jaume (Pegasus) fue campeona con un lanzamiento de 36,83 m. Noutanding Sissoko (Pegasus) fue segunda con 26,68 y Marta Seguí (Siurell-Sa Sini), tercera con 24,77.

En martillo, la plusmarquista Cris Navarro (Pegasus) se impuso con 44,32 m. Estobart Winter Semaya (Pegasus) fue subcampeona con 42,33 e Irene Torralba (Coslada) fue bronce con 42,23 m.

En hombres, Pere Ximenis (Pegasus) dominó con un lanzamiento de 44,22 m. El máster David Barrera (Cecome Mallorca) fue subcampeón con 31,95 y Pere Joan Munar (CA Manacor) fue bronce con 29,89.

Noticias relacionadas

Finalmente, en disco, Estobart Winter Semaya (Pegasus) se proclamó campeona con 38,74 m. Lucía Rosetto (Pegasus) fue subcampeona con 31,77 e Irene Torralba (Coslada), tercera con 32,24. En hombres, David Abrines (Albacete) fue el mejor con 42,29. Enrique Cots (Alcorcón) fue segundo con 40,06 y Luis Domínguez (Siurell-Sa Sini), tercero con 38,75.