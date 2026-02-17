Calvià homenajea a Joan Pere Carbonell en su Gala del Deporte

El Auditorio de Peguera se ha vestido de gala este martes para celebrar la Gala del Deporte de Calvià 2025, un evento dedicado a reconocer el esfuerzo, la constancia y los éxitos de los atletas locales. Durante el acto, presidido por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha homenajeado al atleta local Joan Pere Carbonell y se ha procedido a la entrega de las subvenciones anuales, que este año alcanzan una partida total de 53.000 euros.

En esta edición, el Ayuntamiento ha recibido 118 solicitudes, de las cuales 106 han resultado beneficiarias tras la valoración técnica. Las ayudas se dividen en tres líneas estratégicas:

Línea A (Formación y tecnificación): Destinada principalmente a menores de 18 años. Se han otorgado ayudas a 63 deportistas con un presupuesto de 40.000 euros .

Destinada principalmente a menores de 18 años. Se han otorgado ayudas a con un presupuesto de . Línea B (Alto nivel): Dirigida a deportistas mayores de edad con currículum destacado, incluyendo atletas olímpicos y competidores a nivel mundial. Han sido beneficiados 38 deportistas con un total de 10.000 euros .

Dirigida a deportistas mayores de edad con currículum destacado, incluyendo atletas olímpicos y competidores a nivel mundial. Han sido beneficiados con un total de . Línea C (Formación de técnicos): Una apuesta por la especialización de los entrenadores locales, concediendo ayudas a 5 técnicos para la obtención de titulaciones deportivas.

Disciplinas como el atletismo (con 37 deportistas entre las líneas A y B), la natación y la lucha olímpica han tenido un especial protagonismo por su volumen de representación.

Homenaje a Joan Pere Carbonell

Uno de los momentos más emotivos de la velada ha sido el reconocimiento especial a Joan Pere Carbonell por su extraordinaria participación en la carrera de ultradistancia 777. Tras la proyección de un vídeo conmemorativo de su gesta, el alcalde le ha hecho entrega de una placa y el “Corazón de Calvià” en señal de reconocimiento por su capacidad de superación.

Amengual ha señalado que «más allá de la asombrosa demostración de esfuerzo y mentalidad necesarias para conseguir esa gesta, está el objetivo por el cual la emprendió: recaudar fondos para la investigación de la ictiosis, y dar visibilidad a esta enfermedad rara que afecta a la piel y que además también padece su hija. Joan Pere, eres uno de los nuestros. Tenerte como referente es el mejor ejemplo de que, en Calvià, no conocemos la palabra imposible. Muchas gracias de todo corazón».

El atleta calvianer (ADA Calvià) culminó la gesta 777 por una causa solidaria con el objetivo de dar a conocer, visibilizar y ayudar a la investigación y la lucha contra la ictiosis. La 777, o el World Marathon Challenge, es una de las pruebas más exigentes. La edición de este año comenzó el 31 de enero corriendo bajo cero en la Antártida para pasar por Sudáfrica (Ciudad del Cabo), Australia (Perth), Dubái, España (Madrid), Brasil (Fortaleza) y Estados Unidos (Miami). Carbonell contó con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià y, tras completar el reto —el único corredor español de un número limitado a 60 de todo el mundo—, fue recibido por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens.