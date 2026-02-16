Fútbol
Violencia en el fútbol base: un cadete de 14 años del Sant Jordi, agredido en Manacor y trasladado al hospital
El incidente ocurrido en Sa Torre dels Enagistes activó el código QR PUFS de la FFIB y obligó a intervenir a la policía
Un partido de fútbol de categoría cadete de Primera Regional vivió un incidente violento, con un joven jugador de 14 años como damnificado. Los hechos ocurrieron en el encuentro Sporting Manacor–Sant Jordi (2-5), que se disputó en el campo de Sa Torre dels Enagistes (Manacor). Un incidente que provocó la activación del código QR PUFS que ha puesto en marcha la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), tal y como anunció en su última asamblea.
El futbolista del Sant Jordi agredido, que había marcado tres goles en este partido, recibió una patada en la cara por parte de un rival. El joven fue trasladado a la Policlínica Miramar, donde fue atendido y recibió varios puntos de sutura.
El incidente provocó que la tensión aumentara durante el encuentro, tanto en el campo como en la grada. De hecho, al acabar el partido tuvieron que acudir la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor, a petición del Sant Jordi, para que la salida de los componentes del equipo palmesano y de sus familiares se produjera sin incidentes.
