El Sporting Manacor niega la agresión a un cadete del Sant Jordi y aporta el vídeo de la acción

“Entendemos que los padres estén asustados cuando ven la sangre, pero fue una acción fortuita”, señalan

El vídeo del Sporting Manacor-Sant Jordi de Primera Regional cadete

Sporting Manacor

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

En el Sporting Manacor están indignados por una acción “fortuita” que desde el Sant Jordi han denunciado como una agresión a uno de sus jugadores cadetes en el partido (2-5) que ambos equipos disputaron en Sa Torre dels Enagistes, correspondiente a la Primera Regional de esta categoría.

Desde el club manacorí entienden que “un padre esté asustado cuando ve la sangre, pero fue una acción fortuita”. “Le da con la bota, pero es una jugada fortuita”, explica Dando Seminario, quien añade además que no hubo enfrentamientos de ningún tipo, ni en el campo ni en la grada.

El Sporting Manacor confirma que hubo presencia policial, ya que se activó el protocolo a raíz de la utilización del código QR PUFS que ha puesto en marcha la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). “No hubo ningún problema”, asegura Seminario, quien añade que ya se había marchado casi todo el mundo cuando comparecieron los agentes y que espera “una disculpa” por parte del Sant Jordi.

“Somos un club humilde”, concluye Seminario, que añade: “Tenemos una cámara propia y grabamos los partidos”.

