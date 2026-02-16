Automovilismo
Once pilotos de Baleares, premiados en la Gala de Campeones de la Federación Española de Automovilismo
La RFEDA entregó más de 300 galardones en un nuevo formato de entrega de trofeos celebrado en Madrid
Arnau Bisquerra
Once pilotos de Balears fueron reconocidos en la Gala de Campeones de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) 2025, celebrada en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid). La cita estrenó un nuevo formato, con el acto desdoblado en dos eventos, y sirvió para premiar los éxitos de toda la temporada, con más de 300 galardones entregados.
La presencia balear volvió a ser destacada, con estos once deportistas llevando el nombre de las Illes Balears a lo más alto del automovilismo nacional. El presidente de la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears, Demetrio Lladó, acompañó a los galardonados durante la jornada, trasladándoles el apoyo y el orgullo de la federación por sus logros.
Listado de premiados
- Nuria Pons Garcia (ganadora Trofeo de España de Rallyes de Tierra Pilotos Veh. N5)
- Bartomeu Vicens Monserrat (vencedor Trofeo de España de Rallyes de Tierra Copilotos Junior)
- Fernando Dameto Fortuny (segundo en Campeonato de España Pilotos de Rallyes de Velocidad para Vehículos Históricos Pre 2000)
- Jaime Carbonell Casasus (Trofeo de España de Rallyes de Tierra Copilotos Senior)
- Enrique Carbonell Casasus (Campeonato de España Copilotos de Rallyes de Regularidad Sport para Vehículos Históricos)
- Patrick Michael Ogrodowczyk Rodríguez (vencedor Copa de España OKN y tercero Campeonato de España Senior)
- Iker Fernández Renard (tercero CS55 Racing Karting Academy)
- Miquel Verger Cerdó (tercero Copa de España de Junior RX)
- Álvaro Rodríguez Campos (vencedor Trofeo de España Promo RX)
- Pedro Mayol Planchadell (campeón Copa de España de Montaña Categoría 2 y vencedor de España de Montaña Clase 7)
- Jaime Riera Ruiz (vencedor Trofeo de España de Montaña Clase 5b)
Suscríbete para seguir leyendo
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo