Mourinho: "Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero también que Arbeloa gane la Liga y se quede muchos años"

José Mourinho habló en la rueda de prensa previa al partido que medirá al Benfica con el Real Madrid este martes a las 21:00 horas. El luso comenzó hablando sobre el partido final de la liguilla, en el que los lisboetas golearon a los blancos (4-2). "Sabemos lo que le hicimos al Real Madrid, el Rey de la Champions. Están heridos. Y un rey herido es peligroso. Cuando un jugador del Real Madrid me ofreció su camiseta después del partido, enseñé en broma a mis compañeros el símbolo que tenía, las 15 Champions League. Son los Kings. No es solo historia; vamos a jugar contra los favoritos de esta competición", advirtió.

Opciones de eliminar al Real Madrid

Sobre las posibilidades de eliminar a los de Arbeloa declaró lo siguiente: "No creo que se necesite un milagro para que el Benfica elimine al Real Madrid. Creo que el Benfica necesita estar al máximo nivel. Ni siquiera digo alto, quiero decir máximo, casi rozando la perfección, que no existe. Pero no un milagro. Obviamente, el Real Madrid es el Real Madrid, los jugadores del Real Madrid son los jugadores del Real Madrid: la historia, el conocimiento, la ambición... Lo único comparable es que son dos clubes gigantes. Más allá de eso, no hay nada más. Pero el fútbol tiene este poder y podemos ganar”.

Para 'The Special One' “si ganarle al Real Madrid una vez es muy difícil, ganarle dos veces lo es mucho más. Ganar tres veces, o incluso en una eliminatoria, es aún más difícil. Aún más importante es su motivación por ganar la Champions, no por eliminar al Benfica. Ese es su objetivo. Y esa es su mayor fortaleza para este partido. Por nuestra parte, ganamos y sabemos por qué. Pero, por otro lado, sabemos que el partido no será una copia y que han tenido una evolución significativa como equipo en poco tiempo. Lo que les pedí a los jugadores fue que jugaran con la alegría de quienes merecen estar aquí. Se merecen estar aquí. Quizás sea mejor estar aquí contra el gran Real Madrid que contra un equipo de menor nivel. Disfrutaremos del partido de mañana; esperamos un resultado que nos deje buenas sensaciones. Vamos a Madrid a competir por la clasificación y vamos con alegría”.

Mourinho habló de su estancia en el banquillo del Santiago Bernabéu: "Yo he dado todo lo que tenía al Madrid. Hice cosas bien y cosas mal, pero lo di todo. Cuando un profesional da todo, existe una conexión para siempre. Mi sensación en estos 12 años con los madridistas igual a la mía, me respeta y me tiene estima. Soy de los pocos entrenadores que salieron del Real Madrid sin ser despedido. Salí con el alma limpia y no olvidaré nunca lo que me dijo el presidente: "Lo difícil ya está hecho y ahora viene lo más fácil'. Pero pensé que era lo mejor para el Real Madrid y para mi familia. No quiero alimentar historias que no existen. Yo tengo un año más de contrato con Benfica, es especial porque es periodo electoral y hemos querido proteger a un nuevo presidente. Tiene una cláusula fácil de romper. No tengo nada con el Madrid. Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero me gustaría mucho que Arbeloa ganase la Liga y se quedase en el Madrid muchos años, porque tiene mucha capacidad. Es muy madridista y tiene mucha personalidad".

El técnico portugués comentó su último contacto con Florentino Pérez: "La última vez fue cuando firmé con el Benfica. Me dijo que estaba muy contento porque había firmado por un gran club. Él no vino en el partido anterior, espero que esté aquí mañana y pueda hablar con él. Tengo una gran amistad”. Y sobre el reconocimiento que espera, apuntó: "Espero que se olviden de mí y que el foco esté en ayudar a su Real Madrid para clasificarse. Es el objetivo del equipo y de la afición, eliminar al Benfica y ganar la Champions. Yo llego allí y se olvidará de que soy yo. El partido de mañana será diferente al de la liga. Analicé el partido de hace poco, pero lo tiré a la basura, porque en los últimos partidos el Madrid juega tácticamente diferente. Quiero que mi equipo no juegue como el Madrid quiere que juguemos. Tenemos que jugar como quiero yo”.