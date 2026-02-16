Automovislimo
Magaluf abre el Campeonato de Baleares de karting con el primer trofeo CBK
La temporada arranca con la novedad del regreso de la categoría Júnior, que volvió a contar con parrilla propia
A. Bisquerra
La disputa del primer CBK–Circuito de Magaluf, prueba de karting organizada por la FAIB (Federación Balear), dio el pistoletazo de salida al Campeonato de Balears de la especialidad. La cita reunió a 30 pilotos y tuvo como uno de sus grandes alicientes el regreso de la categoría Júnior, que volvió a contar con parrilla propia.
En lo estrictamente deportivo, los vencedores por categorías en el Circuito de Magaluf fueron Diego Rodríguez (Júnior), Bernat Fiol (Sénior), Marc Rosselló (KZ), Hugo Ruíz (DD2 CBK) y René Sternal (DD2 Amateur). En Automáticos, la clasificación final dejó un empate en cabeza, con Alejandro Villarrubia y Francisco J. Blanes igualados a 47 puntos.
La jornada también sirvió para perfilar las primeras clasificaciones del año en un Campeonato de Balears que arranca con variedad de categorías y con nombres propios que ya marcan el ritmo desde la primera cita.
Clasificaciones
Categoría Júnior
1.- Diego Rodríguez – 50 ptos.
2.- Pedro Pascual – 42
3.- Iván Martínez – 42
4.- Carlos Rueda – 36
5.- Marc Pujadas – 32
6.- Yoan Ivanov – 28
7.- Mattia Varoto – 10
Categoría Sénior
1.- Bernat Fiol – 50 ptos.
2.- Antoni Peñaranda – 44
3.- Erik Cardona – 40
4.- Miguel A. Capó – 34
5.- Lisa Litgen – 30
6.- Daniela Lozano – 18
7.- Toni Maura – 0
Categoría DD2 Amateur
1.- René Sternal – 50 ptos.
2.- Alberto Jareño – 42
Categoría DD2 CBK
1.- Hugo Ruíz – 50 ptos.
2.- Gabriel Abraham – 44
3.- Oscar Dantes – 20
Categoría Automáticos
1.- Alejandro Villarrubia – 47 ptos.
2.- Francisco J. Blanes – 47
3.- Guillem Cantallops – 0
Categoría KZ Amateur
1.- Miguel Ashauer – 25 ptos.
Categoría KZ
1.- Marc Rosselló – 50 ptos.
2.- Carlos Miralles – 44
3.- Juan Vanrell – 40
4.- Manuel Roig – 36
5.- Catalin Niculai – 32
6.- Lenart Ruster – 22
7.- Juan Ginard – 22
