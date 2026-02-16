Trubin, ejecutor y seguidor del Real Madrid: "Su gol con el Benfica fue un milagro, pero él sabía lo que hacía"

Cuentan en Lisboa que el 29 de enero todos los niños de la ciudad querían ser porteros. Incluso los del Sporting, que habían pasado limpios a octavos, jugaron aquel día en el patio de recreo a recrear la acción histórica de Anatoliy Trubin (Donetsk, 2001). Un remate de cabeza del guardián ucraniano al filo del final que clasificó al Benfica para la repesca contra el Real Madrid. El mismo rival contra el que ahora vuelve a verse las caras después de un triunfo que ha supuesto un refuerzo psicológico para el club que dirige Mourinho.

Un gol histórico que ya intentó contra el Oporto

“Mucha gente lo llamó ‘el milagro de Lisboa’, no tanto por el resultado (4-2), sino por la clasificación, que era muy improbable —como la caída del Real Madrid fuera del ‘top 8’—. Dependíamos de cuatro o cinco resultados más. Tanto es así que el Benfica, en el minuto 85, no sabía que necesitaba un gol más y, para entonces, había agotado los cambios. Entonces surgió el camino de la providencia de Trubin”, describe para este diario Ricardo Cataluña, creador de El Mítico Benfica, espacio mediático dedicado al Sport Lisboa e Benfica para el mundo hispanohablante.

“Días antes, en la Taça de Portugal contra el Porto, ya lo había intentado. Se quedó muy cerca, por eso sabía bien lo que hacía. Contra el Real Madrid, su remate fue de delantero centro. Es más, podrían aprender muchos de ellos. Su trabajo es estupendo”, desvela Cataluña sobre un tipo de gol que nunca antes había recibido el conjunto blanco en su competición fetiche. De ahí el impacto emocional que tuvo en un vestuario al que le habían robado lo más sagrado: la mística, patrimonio blanco por antonomasia.

El gol de Trubin desató la alegría en el benfiquismo, que no había acumulado más que decepciones esta temporada. También fue motivo de celebración para la diáspora ucraniana y, por supuesto, para el propio país que abandonó un portero nacido en Donetsk y canterano del Shakhtar, con todo lo que ello supone para su historia de vida personal. “Estaba en un bar en Londres. Me sorprendió que marcara, ¡pero sabía que era un momento histórico! Me alegré muchísimo por él, porque es, además de un gran jugador, un enorme ser humano —y no por los casi dos metros que mide—”, relata a este medio Andrew Todos, periodista que ha contado en su proyecto Zorya Londonsk a lo largo de estos años la unión indisoluble entre política y deporte que vive su país de origen.

El día del durísimo golpe contra Rüdiger

El balance de Trubin contra el Real Madrid es de tres victorias, tres derrotas y un empate, pero detrás de los datos se esconde una historia curiosa. Debutó en Champions el 21 de octubre de 2020 en Valdebebas, en la primera jornada de la fase de grupos. La fecha ya intuye el contexto: pandemia, protocolos y un test positivo de Andriy Pyatov que le abrió las puertas a un joven de 19 años. El conjunto ucraniano logró un histórico 2-3. En la vuelta, los de Zidane visitaron al equipo ‘minero’ en Kiev, donde vivía su primer exilio por la invasión rusa del Donbás. Volvieron a perder por 2-0 frente a un Trubin que dejó su portería a cero.

Aquella eliminatoria dejó una confesión del portero que empezó su carrera en el Azovstal-2 Mariúpol, equipo de la acería convertida en símbolo de la resistencia ucraniana que terminó cayendo en manos rusas. “Quería jugar contra el Real Madrid. Es un equipo muy bueno, de pequeño les apoyaba y soñaba con jugar aquí”, aseguraba el meta. En el bando blanco, este sueño ya lo había cumplido su compatriota y compañero en la selección, quien fichó por el club madridista en el verano de 2018, procedente del Zorya Luhansk.

Las tres derrotas llegarían en los tres siguientes cruces entre el Real Madrid y el Shakhtar. Una racha que se rompió en el partido de vuelta de la fase de grupos de la temporada 2022/2023, cuando el madridismo conoció al ‘Loco’ Rüdiger en toda su esencia. El conflicto armado con Rusia obligó a los de Jovicevic a recibir a los blancos en el campo del Legia de Varsovia. Cuando todo parecía encaminado hacia un nuevo tropiezo, una falta botada por Kroos hizo aparecer al alemán, quien se abrió la cabeza tras marcar y chocar contra Trubin, que tuvo pesadillas con aquella jugada.

Trubin terminó saliendo al Benfica en 2023, después de que el Shakhtar lograse un pacto muy beneficioso: 10 millones de euros en la venta directa y un 40% de lo que consiga la entidad lusa por una futura venta. Un movimiento que, pese a tener el meta contrato hasta 2028, podría no tardar a tenor de su rendimiento. El gol contra el Real Madrid no hizo más que reforzarle en el escaparate europeo. “Habría sido ideal para el Manchester City si no hubieran fichado a Donnarumma”, argumenta Andrew Todos. Antes de ir a Portugal, pudo recalar en el Inter, pero el porcentaje que lograba su exequipo decantó la balanza.

El reto de llevar a Ucrania al Mundial

“En 2025, entre su club y la selección, fue el portero con más porterías a cero entre las 15 principales ligas. Es consistente. Encaja algunos goles con el Benfica, pero rara vez son por culpa suya. La defensa lisboeta en los últimos dos años ha estado lejos de ser perfecta y lo deja en muchas situaciones complicadas. Pero es un brillante parador, con reflejos excelentes. También es muy bueno con los pies. Un movimiento a un club más grande no parece estar lejos”, avanza el periodista ucraniano, quien añade cómo este crecimiento, unido al declive de Lunin en el Real Madrid, ha cambiado el peso de la balanza en la selección.

Fue en 2025 el meta con más porterías a cero entre las 15 principales ligas. Es un brillante parador, con reflejos excelentes. También es muy bueno con los pies. Un movimiento a un club más grande no parece estar lejos Andrew Todos — Periodista deportivo ucraniano y fundador de Zorya Londonsk

“El portero madridista tuvo un mal partido contra Rumanía en la Eurocopa 2024, donde Ucrania perdió 3-0. Desde entonces no ha logrado recuperar su mejor nivel —fue decisivo en la última Champions 2023/2024—. Apenas ha tenido continuidad. Trubin regresó a la titularidad contra Eslovaquia y firmó varias paradas decisivas que permitieron a su selección ganar. Ahí su carrera dio un giro. Fue como un sistema de puertas giratorias”, relata el especialista en el fútbol del país del Este.

“A Trubin le espera un futuro enorme. Creo que ya forma parte de la conversación para ser el mejor portero ucraniano de todos los tiempos. Puede consolidar ese estatus si consigue liderar a Ucrania hacia el Mundial”, sostiene sobre las eliminatorias que jugará el combinado nacional a partir del 26 de marzo para meterse en el último tren hacia la cita de este verano. La culminación de una temporada para Trubin en la que los focos le apuntarán en cada parada y, también hay que decirlo, en cada remate a última hora.