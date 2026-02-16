El Constància juvenil derrota al Manresa y sueña con la salvación

El Constància juvenil no da su brazo a torcer y sigue con opciones de permanencia tras ganar por 1-0 al Gimnàstic Manresa, rival directo para la salvación en el grupo III de la División de Honor. Un gol de Ndir a la media hora dio el triunfo a los de Inca. Los blanquinegros linearon a Jordi Mir, Andreu Romero, Crespí, Gabri, Dimitrov, Coll (Mascaró), Gárdenas, Ndir (Brad), Marc Patricio (Pau Lluís), Noah (Arbós) y Raúl (Florit).

Traspié del San Francisco en el campo del Girona

El San Francisco juvenil vio como a tres minutos del final perdía un punto en su visita al Girona. Los escolares jugaron con Manu Tristán, Abel Verd, Álvaro González (Yannick), Spencer, Tejada, Ferran (Aguilera), César Guzmán, Álvaro Fernández (Rojals), Jordi León (Horrach), Dani Molina (Ferrari) y Lluís Quirós.

El Mallorca juvenil rasca un punto en Zaragoza

El Mallorca juvenil igualó a uno en su visita al Real Zaragoza en un duelo en el que cada equipo tuvo su parte, los visitantes la primera y los locales la segunda. Los rojillos alinearon a Nicolai, Carvajal (Pau Arbós), Fresneda, Iago Mendes (Lozano), Marc Alemany, Yerga, Morera, Biel Serra, Anastasios (Whyte), Dani Ramos y Álvaro Torres. El tanto balear lo marcó Fresneda al cuarto de hora. Los bermellones son el mejor equipo balear en la máxima categoría al ocupar la tercera plaza tras el líder Barcelona y el Espanyol.

El Balears femenino tumba al tercero

El Balears femenino ganó por 3-2 al Ona Sant Adrià, tercer clasificado del grupo II de la Segunda División. Las blanquiazules jugaron con Sandra Torres, Alcaide, Valca, Abigail (Úrsula), Nerea López, Nuria Pomer, Neus Perelló, Cora Coll, Laura Roselló, Joana Roig (Ixiar) y Hansen (Naroa). Marcaron para las locales Joana Roig, Nerea y Nuria Pomer. El Balears esta en la zona media de la tabla, en tierra de nadie.

El Internacional gana con dos goles de Deudero

En la Tercera División femenina, el líder Mallorca Internacional logró un triunfo en el último suspiro al ganar por 1-2 al Manacor en Na Capellera. Las de Miquel Àngel Tomás remontaron un adverso 1-0, gol de Bárbara Ginard, con dos tanto de María Deudero en el minuto 88 y 90. El resto de resultados en esta duodécima jornada son: Balears B, 2-Constància, 0; Independiente, 5-Ciutadella, 0, Collerense, 5-Sant Lluís, 0 y Algaida, 5-Son Sardina, 0.

La selección balear sub-10 se ejercita

La selección balear sub-10 masculina de fútbol sala sigue su preparación en la presente temporada. Este combinado dirimió un encuentro amistoso ante el Son Oliva en el que ambos conjuntos pudieron perfeccionar distintas cuestiones técnicas.

El Binissalem benjamín, campeón de la Copa

El Binissalem benjamín se proclamó campeón de la Copa de la Liga sub-9 Preferente Mallorca después de ganar desde el punto fatídico al La Unión.

El Cide presentó a sus plantillas

El Cide presentó a la totalidad de sus plantillas en sus instalaciones de Son Rapinya en Palma. Una a una salieron sobre el terreno de juego bajo el aplauso de los presentes. Presidió el acto el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIUB), Jordi Horrach, que en su parlamento destacó la buena labor que se hace desde este club.

Noticias relacionadas

El Pòrtol juvenil se retira por falta de jugadores

El Pòrtol juvenil se ha retirado y ha causado baja en el grupo A de la Primera Regional. La falta de jugadores ha propiciado que este conjunto deje la competición tras haber dirimido dieciséis encuentros en la Liga. Un grupo en el que también hace escasas fechas salió el Arenal C, informa Miquel Bosch.