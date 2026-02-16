Atletismo
Carlos Oses y Ariadna Trevesset conquistan el Campeonato de Balears de combinadas
Las pistas de Son Castelló acogieron un Regional en el que el ganador del heptatlón fue el único participante y la atleta de Es Raiguer también logró el título en sub-18
Carlos Oses (Siurell-Sa Sini) se proclamó campeón de Baleares de heptatlón y la sub-18 Ariadna Trevesset (Es Raiguer) fue la campeona absoluta en pentatlón femenino, en el marco de los Campeonatos de Baleares absolutos de pruebas combinadas, disputados en las pistas de Son Castelló el pasado sábado y domingo.
Carlos Oses fue el único participante en el heptatlón masculino, debido a que David Abrines (excampeón de España de decatlón) solo tomó parte en cuatro pruebas por estar griposo. Oses, atleta completo aunque no especialista, firmó un excelente campeonato y finalizó con 4.253 puntos, con los siguientes registros: 60 metros lisos (7.08), longitud (6,68), peso (10.45), altura (1.77), 60 metros vallas (8.14), pértiga (2.40) y 1.000 metros (3:32.89).
En el pentatlón sub-16 masculino, el campeón fue Martí Chaves (AZ Sports Binissalem) con 3.440 puntos; el subcampeón, Sergi Reus (AZ Sports Binissalem), con 3.199; y Hugo Martínez (Pegasus) logró la tercera mejor puntuación con 3.197. Destacaron Sergi Reus en altura (1.74) y Martí Chaves en longitud (5.81), con Reus también sobresaliendo en esta prueba con 5.76.
En mujeres, la campeona absoluta y sub-18 fue Ariadna Trevesset (Es Raiguer) con 2.719 puntos. La subcampeona fue Martina de Blas (Pegasus) con 2.582 puntos, resultado que además le dio el título sub-20. En la categoría sub-18, Trevesset se impuso con 2.859 puntos; Claudia Van Boven (Pegasus) fue segunda con 2.812 y Marina Gual (Es Raiguer), tercera con 2.148.
En sub-16 femenino, se proclamó vencedora María Barceló (Joan Capó Felanitx) con 2.707 puntos, seguida por Faustina Paweleski, con 2.668.
