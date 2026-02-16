Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido incendios s'AlbuferaPrecios garajes en MallorcaHuelga médicos BalearesMobofest cartelViolencia fútbolVivienda Baleares
instagramlinkedin

Atletismo

Carlos Oses y Ariadna Trevesset conquistan el Campeonato de Balears de combinadas

Las pistas de Son Castelló acogieron un Regional en el que el ganador del heptatlón fue el único participante y la atleta de Es Raiguer también logró el título en sub-18

Carlos Oses posa en el podio del heptatlón masculino

Carlos Oses posa en el podio del heptatlón masculino / P. Bover

Ponç Bover

Palma

Carlos Oses (Siurell-Sa Sini) se proclamó campeón de Baleares de heptatlón y la sub-18 Ariadna Trevesset (Es Raiguer) fue la campeona absoluta en pentatlón femenino, en el marco de los Campeonatos de Baleares absolutos de pruebas combinadas, disputados en las pistas de Son Castelló el pasado sábado y domingo.

Carlos Oses fue el único participante en el heptatlón masculino, debido a que David Abrines (excampeón de España de decatlón) solo tomó parte en cuatro pruebas por estar griposo. Oses, atleta completo aunque no especialista, firmó un excelente campeonato y finalizó con 4.253 puntos, con los siguientes registros: 60 metros lisos (7.08), longitud (6,68), peso (10.45), altura (1.77), 60 metros vallas (8.14), pértiga (2.40) y 1.000 metros (3:32.89).

En el pentatlón sub-16 masculino, el campeón fue Martí Chaves (AZ Sports Binissalem) con 3.440 puntos; el subcampeón, Sergi Reus (AZ Sports Binissalem), con 3.199; y Hugo Martínez (Pegasus) logró la tercera mejor puntuación con 3.197. Destacaron Sergi Reus en altura (1.74) y Martí Chaves en longitud (5.81), con Reus también sobresaliendo en esta prueba con 5.76.

En mujeres, la campeona absoluta y sub-18 fue Ariadna Trevesset (Es Raiguer) con 2.719 puntos. La subcampeona fue Martina de Blas (Pegasus) con 2.582 puntos, resultado que además le dio el título sub-20. En la categoría sub-18, Trevesset se impuso con 2.859 puntos; Claudia Van Boven (Pegasus) fue segunda con 2.812 y Marina Gual (Es Raiguer), tercera con 2.148.

Noticias relacionadas

En sub-16 femenino, se proclamó vencedora María Barceló (Joan Capó Felanitx) con 2.707 puntos, seguida por Faustina Paweleski, con 2.668.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents