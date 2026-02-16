Baleares firma un meritorio octavo puesto en el Nacional infantil y junior por Federaciones

La selección balear concluyó su participación en el Campeonato de España de Natación por Federaciones Autonómicas, celebrado del 13 al 15 de febrero en el Complejo Deportivo Rías do Sur de Pontevedra, con una destacada octava posición en la clasificación conjunta total tras sumar 1.094 puntos. Fue una de las competiciones más exigentes del calendario nacional de categorías de formación, en una edición dominada por Cataluña, Madrid y Andalucía. El campeonato reúne anualmente a las mejores federaciones autonómicas del país en categorías infantil (14-15 años) y júnior (16-18 años), en un formato en el que cada prueba cuenta para la clasificación global.

Los nadadores de Baleares mantuvieron una línea constante de puntuación durante las cinco sesiones disputadas. En categoría infantil, la selección balear finalizó en novena posición conjunta con 521 puntos, resultado de la suma de las categorías masculina y femenina. Las chicas sumaron 278 puntos y fueron séptimas, mientras que los chicos sumaron 243 puntos y fueron décimos.

En categoría júnior, Baleares alcanzó la sexta posición conjunta con 573 puntos, consolidándose entre las federaciones más fuertes en este tramo de edad. El combinado masculino sumó 280 puntos y el femenino logró 293, ambos con la séptima posición en sus respectivas clasificaciones. Con estos resultados, la selección subió puesto en la tabla absoluta y se situó entre las ocho mejores federaciones del país.

Los nadadores del Voltor Balear que acudieron a Pontevedra / CN Voltor Balear

A nivel individual

En el apartado individual, el campeonato dejó además un registro significativo para la natación balear. El nadador Tiago del Po (CN Felanitx) igualó la Mejor Marca Territorial de 16 años en 50 libre tras registrar un tiempo de 24.32, calcando la referencia autonómica establecida en 2022 por Jorge Sabater. La expedición balear, formada por 34 deportistas, estuvo acompañada por el equipo técnico designado por la Federació Balear de Natació.