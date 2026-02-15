El Toro Rugby Club cierra la primera vuelta con derrota en Sitges

El Toro Rugby Club, con un quince formado por jugadores del segundo equipo y algún sub-18 como titular, cerró la primera vuelta de la competición con su quinta derrota consecutiva ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Rugby Sitges, por 40-33, en partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor B de rugby.

Dada la intrascendencia del partido, Gastón Battaglia aprovechó el encuentro, jugado en Pins Vens, para dar descanso a los teóricos titulares y dar paso a jugadores no habituales en la formación inicial. Una circunstancia que aprovechó el Sitges para golpear de salida, con un 7-0 en el minuto 6. La reacción calvianera sirvió para que, al descanso, el partido estuviera del todo vivo (17-12), con el ensayo de Exequiel Manino y los puntos de castigo de Agustín Aragón.

Derrota intrascendente

Tras el intermedio, los ensayos de salida de Juan Liska y Jorge Esteban dieron paso a los mejores minutos del El Toro (19-26, minuto 48), pero poco a poco los catalanes le dieron la vuelta al marcador, aunque ello no se produjo hasta el último tramo de partido (33-33, minuto 76). Un ensayo de Hugo Reixach y la conversión de Santiago d’Acunto dejaron el 40-33 final, un resultado que queda para la estadística de la competición, pero que de nada sirve de cara a la segunda fase.

Diferente fue el epílogo de la primera fase para el Palma Rugby Unión, que no se desplazó al Comunale de Andorra para jugar contra el VPC Andorra debido a la complicada situación climatológica que vive el Principado.