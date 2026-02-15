El Son Cladera también cae en Linz y se despide de la Europe Cup
El equipo de Lorenzo Sastre no pudo remontar el 1-3 de la ida en Palma ante un rival de nivel Champions League
El Son Cladera TTC Mallorca quedó eliminado en los cuartos de final de la Europe Cup Women’s tras perder en el partido de vuelta, disputado este sábado en Linz (Austria), por un claro 3-0. El equipo palmesano llegaba obligado a remontar el 1-3 encajado en Palma este pasado miércoles para continuar en la competición, pero las jugadores del euqpo centroeuropeo no dieron pie a la sorpresa.
El técnico Llorenç Sastre alineó a la internacional francesa Pauline Chasselin, Ainhoa Cristóbal y Eugenia Sastre, las mismas que ya compitieron en Palma, pero el equipo no consiguió meter en problemas a las austriacas. El Linz, conjunto que jugaba esta competición tras haber sido eliminado en la Champions League, se mostró superior desde el principio. Pese a la eliminación, el Son Cladera cierra su participación continental entre los ocho mejores equipos del torneo.
Tras quear apeado de Europa, el Son Cladera se centrará ahora en la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina, en donde el equipo es cuarto, y en la Copa de la Reina, torneo que se disputará esta semana en Tarragona.
