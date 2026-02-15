El Porreres pierde en Ses Forques ante un Girona B más eficaz

El Porreres volvió a quedarse sin premio en Ses Forques, cediendo esta vez la derrota ante el Girona B (1-2). El conjunto de Jaume Mut, penúltimo y en zona de descenso, llegaba con urgencias: sin victorias en 2026 (seis jornadas, cuatro derrotas y dos empates) y siete partidos consecutivos sin ganar. Enfrente, un filial gerundense que venía de un empate y una derrota, resultados que le habían acercado peligrosamente a la zona roja.

El inicio no fue el esperado por los mallorquines. El Porreres intentó hacerse con el control del encuentro, pero no logró imponer su plan porque, entre otros motivos, el Girona B sacudió el cesto muy pronto. En el minuto 7, Javi Sarasa adelantó a los visitantes (0-1), que a partir de ahí supieron jugar con la ventaja del marcador: dominaron, gestionaron el ritmo y apenas concedieron espacios ante un conjunto local sin claridad para hacer daño.

El partido se complicó aún más para los de Mut justo antes del descanso. En el minuto 45, Garrido firmó el 0-2 y dejó el partido muy encarrilado para el Girona B, que regresó del vestuario manteniendo el mando y poniendo a prueba a Víctor Méndez en varias acciones. El Porreres seguía sin encontrar vías claras de ataque, con los visitantes controlando el duelo sin excesivo sufrimiento.

Reacción local

Pero no estaba todo vendido, sobre todo si está el Porreres enfrente. Los cambios de Mut le dieron aire al equipo, que se estiró y encontró el gol desde los once metros: Rubén de Tomás transformó el penalti y recortó distancias (1-2, m.64). La esperanza apareció en Ses Forques y el equipo hasta creyó en la igualada. En el tramo final, el Porreres apretó de verdad en busca del empate y tuvo un par de ocasiones claras, pero Andreev, el guardameta visitante, evitó que el marcador se moviera.

La derrota deja al Porreres aún más tocado: se aleja de la permanencia, que ahora queda a once puntos, y prolonga una racha que ya es de siete jornadas sin victoria (y solo tres triunfos en toda la Liga, todos en Ses Forques) tras cumplirse la jornada 23 del Grupo 3 en Segunda RFEF.