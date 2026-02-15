Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres pierde en Ses Forques ante un Girona B más eficaz
El equipo de Jaume Mut, que todavía no sabe lo que es ganar en 2026, se queda a once puntos de la salvación
El Porreres volvió a quedarse sin premio en Ses Forques, cediendo esta vez la derrota ante el Girona B (1-2). El conjunto de Jaume Mut, penúltimo y en zona de descenso, llegaba con urgencias: sin victorias en 2026 (seis jornadas, cuatro derrotas y dos empates) y siete partidos consecutivos sin ganar. Enfrente, un filial gerundense que venía de un empate y una derrota, resultados que le habían acercado peligrosamente a la zona roja.
El inicio no fue el esperado por los mallorquines. El Porreres intentó hacerse con el control del encuentro, pero no logró imponer su plan porque, entre otros motivos, el Girona B sacudió el cesto muy pronto. En el minuto 7, Javi Sarasa adelantó a los visitantes (0-1), que a partir de ahí supieron jugar con la ventaja del marcador: dominaron, gestionaron el ritmo y apenas concedieron espacios ante un conjunto local sin claridad para hacer daño.
El partido se complicó aún más para los de Mut justo antes del descanso. En el minuto 45, Garrido firmó el 0-2 y dejó el partido muy encarrilado para el Girona B, que regresó del vestuario manteniendo el mando y poniendo a prueba a Víctor Méndez en varias acciones. El Porreres seguía sin encontrar vías claras de ataque, con los visitantes controlando el duelo sin excesivo sufrimiento.
Reacción local
Pero no estaba todo vendido, sobre todo si está el Porreres enfrente. Los cambios de Mut le dieron aire al equipo, que se estiró y encontró el gol desde los once metros: Rubén de Tomás transformó el penalti y recortó distancias (1-2, m.64). La esperanza apareció en Ses Forques y el equipo hasta creyó en la igualada. En el tramo final, el Porreres apretó de verdad en busca del empate y tuvo un par de ocasiones claras, pero Andreev, el guardameta visitante, evitó que el marcador se moviera.
La derrota deja al Porreres aún más tocado: se aleja de la permanencia, que ahora queda a once puntos, y prolonga una racha que ya es de siete jornadas sin victoria (y solo tres triunfos en toda la Liga, todos en Ses Forques) tras cumplirse la jornada 23 del Grupo 3 en Segunda RFEF.
Ficha técnica
1 - Porreres: Víctor, Guize, Marcos (Sastre, m.72), Recalde, Jorge García, Villapalos (Rodri, m.46), Cobo (Torregrosa, m.72), Keita (Florit, m.80), Giuliano (Alex, m.46), Alorda y Rubén.
2 - Girona B: Andreev, Ferran Ruiz, Farrés, Trigueros, Arnau (Gibert, m.85), Raúl, Salguero, Sarasa (González, m.77), Shin (Arango, m.63), Mario (Badia, m.85) y Garrido (Papa, m.63).
Goles: 0-1, m.7: Sarasa. 0-2, m.45: Garrido. 1-2, m.64: Rubén (penalti).
Árbitro: Alejandro Martínez (C.Valenciano).
T. Amarillas: a Villapalos, Marcos, Rubén, Keita, Sarasa, Farrés y Raúl.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda
- Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP