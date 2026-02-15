Piragüismo
El piragüismo mallorquín brilla en la Gala Nacional
Marcus Cooper Walz, Álex Graneri y los hermanos Joan Antoni y Àngels Moreno, premiados en Gijón
La Gala Nacional de Piragüismo, que este año alcanzó su edición número 40, reunió este pasado sábado en el Palacio de Congresos de Gijón a sus mejores deportistas en las temporadas 2024 y 2025. En clave balear, la cita dejó un protagonismo especial para los palistas mallorquines, con reconocimientos de primer nivel tanto en la élite como en categorías de proyección.
En el apartado de equipos, Joan Antoni Moreno fue premiado en el apartado de Mejor Equipo RFEP 2024 junto a Diego Domínguez, tras firmar el bronce olímpico en el C2 500 en París 2024. Un galardón que situó a la pareja entre los nombres destacados del inicio de la gala y que puso en valor una de las medallas más celebradas del piragüismo español en los últimos Juegos.
Cuatro distinciones
La gran distinción individual masculina de 2024 también tuvo sello mallorquín. Marcus Cooper Walz fue reconocido como Mejor Piragüista Masculino 2024, después de sumar en París 2024 su tercera medalla olímpica, lograda en la prueba del K4 500. Una presea que consolidó al de Cala d'Or como referente del piragüismo español.
La representación mallorquina se completó con los premios Sub-23 de 2025. Àngels Moreno recibió el Trofeo Iberdrola como mejor Sub-23 femenina de 2025 tras un año con seis medallas entre mundiales, europeos y copas del mundo, mientras que Álex Graneri fue distinguido con el Trofeo Tecozam como mejor Sub-23 masculino gracias a cuatro medallas internacionales.
