El Palmer paga su nefasto primer cuarto ante el líder Leyma Coruña

El Palmer Basket ha caído este domingo en su encuentro contra el líder de Primera FEB, Leyma Coruña (65-85), en un duelo que se ha definido en el primer cuarto a pesar de una versión combativa de los locales.

El parcial de 9-26 ha sido una losa imposible de levantar para los de Juani Díez, que se han ahogado ante la presión y la alta intensidad defensiva planteada por el elenco gallego, que ha hecho honor a su condición de favorito para el ascenso directo en Son Moix.

Con el recuerdo de la humillación vivida hace casi dos meses ante Monbus Obradoiro, los jugadores de Palmer trajeron la lección aprendida y elevaron sus prestaciones, a pesar de que la renta se amplió al descanso (26-48).

La segunda mitad, sin el partido en juego, ha servido para que los isleños sumaran buenas sensaciones de cara a la 'final' que vivirán la semana que viene, cuando les toque visitar a un Cartagena que marca la salvación.

El elenco turquesa ha logrado ganar la segunda mitad (39-37), un ligero impulso que, tras una nueva derrota (65-85), que debe servirles para empezar a sumar victorias y no dejar que el objetivo de la salvación se convierta en un milagro más pronto que tarde.

Ficha técnica

Palmer Basket Mallorca: Atencia (8), Scrubb (10), Urdiain (2), Nuno Sá (6), Izaw-Bolavie (7) -cinco inicial- Sanadze (8), Dike (4), Feliu (10), Roberts (6), Comendador (2).

Leyma Coruña: Jorgensen (14), Jou (6), Radoncic (6), Pacheco (2), Thiam (6) -cinco inicial- Cuevas (4), Braz (2), Brnovic (13), Diop (8), Cremo (9), Barro (8), Jacobo Díaz (7).

Árbitros: Zamora, Rodríguez, Sierra. Sin eliminados.