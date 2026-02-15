Baloncesto
El Palmer paga su nefasto primer cuarto ante el líder Leyma Coruña
Los mallorquines fueron incapaces de remontar tras caer por 9-26 en los diez minutos iniciales frente a los gallegos en un duelo sin historia en Son Moix (65-85)
Pau Cobo
El Palmer Basket ha caído este domingo en su encuentro contra el líder de Primera FEB, Leyma Coruña (65-85), en un duelo que se ha definido en el primer cuarto a pesar de una versión combativa de los locales.
El parcial de 9-26 ha sido una losa imposible de levantar para los de Juani Díez, que se han ahogado ante la presión y la alta intensidad defensiva planteada por el elenco gallego, que ha hecho honor a su condición de favorito para el ascenso directo en Son Moix.
Con el recuerdo de la humillación vivida hace casi dos meses ante Monbus Obradoiro, los jugadores de Palmer trajeron la lección aprendida y elevaron sus prestaciones, a pesar de que la renta se amplió al descanso (26-48).
La segunda mitad, sin el partido en juego, ha servido para que los isleños sumaran buenas sensaciones de cara a la 'final' que vivirán la semana que viene, cuando les toque visitar a un Cartagena que marca la salvación.
El elenco turquesa ha logrado ganar la segunda mitad (39-37), un ligero impulso que, tras una nueva derrota (65-85), que debe servirles para empezar a sumar victorias y no dejar que el objetivo de la salvación se convierta en un milagro más pronto que tarde.
Ficha técnica
Palmer Basket Mallorca: Atencia (8), Scrubb (10), Urdiain (2), Nuno Sá (6), Izaw-Bolavie (7) -cinco inicial- Sanadze (8), Dike (4), Feliu (10), Roberts (6), Comendador (2).
Leyma Coruña: Jorgensen (14), Jou (6), Radoncic (6), Pacheco (2), Thiam (6) -cinco inicial- Cuevas (4), Braz (2), Brnovic (13), Diop (8), Cremo (9), Barro (8), Jacobo Díaz (7).
Árbitros: Zamora, Rodríguez, Sierra. Sin eliminados.
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda
- Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP