El líder Poblense reacciona a un 2-0 inicial y salva un punto en su visita al Valencia Mestalla

El Poblense rescató un empate de mucho valor en Paterna ante el Valencia Mestalla (2-2), en partido correspondiente a la jornada 23 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo de Óscar Troya llegaba como líder y el filial che metido en la pelea por alejarse del descenso. Los mallorquines mostraron el porqué de su liderato pese a que el Mestalla le puso en apuros y hasta pudo quedarse con los tres puntos en un encuentro que pudo llevarse cualquiera.

El inicio fue durísimo para los mallorquines. A los 2 minutos, Mario Domínguez abrió el marcador (1-0) y, apenas cuatro después, Rodri Gamón amplió la renta (2-0, m.6) con un Mestalla letal en sus primeras llegadas. El Poblense, sorprendido por el acierto local en sus primeros ataques, o se amilanó y reaccionó al golpe. Ambos equipos apostaron por un juego ofensivo, con presión muy arriba, ritmo alto y búsqueda rápida del área rival, aunque el viento condicionó por momentos el control del esférico y los envíos en largo.

La reacción visitante llegó antes del descanso. En el minuto 39, Prohens recortó distancias (2-1) al cazar en el área pequeña un balón suelto después de que un cetro al área local acabara en el palo. El empate pudo caer eantes incluso de que los futbolistas se marcharan a descansar a los vestuarios, pero Raúl Jiménez evitó el 2-2 con una gran parada a disparo de Peñafort, sosteniendo la ventaja del Mestalla en un tramo final de ida y vuelta.

Tras el descanso, el Poblense salió decidido a buscar el empate, mientras que el Mestalla intentó controlar más el balón y castigar los espacios que dejaban los visitantes, que cada vez arriesgaban más con el paso de los minutos. En ese tramo, emergió el portero mallorquín Sabater, que evitó el 3-1 en un disparo de Javi Navarro ya pasado el minuto 60 de juego. La insistencia visitante tuvo premio en el minuto 73, cuando Peñafort firmó el 2-2 para los hombres de Troya.

En los minutos finales, las ocasiones más claras fueron para el Mestalla, pero Sabater volvió a ser decisivo con dos intervenciones consecutivas en el minuto 89, asegurando un punto ante un para un Poblense que acabó el duelo con un hombre menos por la expulsión (doble amarilla) de Montiel.

