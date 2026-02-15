José Ángel Pinedo gana el peso y Esperança Cladera es plata en 200 en el Nacional

Los atletas mallorquines José Ángel Pinedo (Fent Camí Mislata) y Esperança Cladera (Diputación Valencia) firmaron una destacada actuación en el Campeonato de España short track por clubes en pista cubierta.

Pinedo se impuso en peso y Cladera fue segunda en 200 metros, en una competición celebrada en la pista atlética de 200 metros de cuerda del velódromo Lluís Puig de Valencia. El mallorquín compitió en la Copa Joma (hombres) y la atleta de Muro lo hizo en la Copa Iberdrola (mujeres).

José Ángel Pinedo y su entrenador, JJ Vellibre, en Valencia / R.D.

José Ángel Pinedo se llevó la victoria con un lanzamiento de 18,46, mejorando los 17,34 del pasado sábado en los autonómicos celebrados en Magaluf. Cabe destacar que el mallorquín está compitiendo con molestias por una lesión en el tendón del hombro, que podría terminar en una intervención quirúrgica.

Por su parte, Esperança Cladera corrió la final A en 23.77, pero no tuvo la referencia de la final B, un detalle que acabó pasando factura: la ganadora de esa carrera, Alba Romero (FC Barcelona), marcó 23.73. De haber corrido juntas, el desenlace habría sido de foto finish.

Además, Cladera disputó el último relevo del 4x400 con su equipo, Diputación de Valencia, que se adjudicó la victoria y contribuyó a que el club se proclamara campeón de España.