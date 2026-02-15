El británico Oliver Robinson se apunta el trofeo ‘Un Hivern a Mallorca’

Este domingo concluyó la edición del presente año del trofeo ciclista ‘Un Hivern a Mallorca’ con el triunfo absoluto del británico en 26 años, Oliver Robinson, del Rembe Rad-Net, que lucía el maillot de líder desde que se impuso en la segunda jornada de esta competición. La jornada final se celebró sobre un trazado de 120 kilómetros con salida y llegada frente a las instalaciones de Bicis Sancho en Cala Millor con la participación de 165 ciclistas, aunque sólo 104 aguantaron hasta el final de la carrera, que se saldó con el triunfo del sub 23, Leon Arenz.

Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria del colaborador de Diario de Mallorca y otros medios, Ramón Manzano, gran impulsor del ciclismo en la comarca de Llevant. Su viuda, Catalina Riera fue la encargada de realizar el corte de cinta inicial, junto a todos sus familiares.

Catalina Riera, viuda de Ramón Manzano, junto a sus familiares y amigos durante el homenaje. / Tomeu Arbona

En una jornada de magníficas condiciones atmosféricas, el fuerte ritmo de carrera que se impuso desde los primeros compases provocó que muchos de los participantes se quedaran sin opciones e incluso fuera de carrera.

En la parte final de la carrera se formó un trío cabecero donde el ganador estuvo acompañado por Paul Keller y Xavi Cañellas, quienes aventajaron en 31 segundos al primer grupo perseguidor de 47 unidades. Ahí estaba el ganador absoluto, que vio amenazada su privilegiada plaza por Cañellas, que se quedó a sólo diez segundos del triunfo en la general. La mejor fémina de la carrera fue Marina Garau.

El también británico Bradley Perkins completa las plazas de podio de la general por delante de Francesc Bennàsssar, que ha cedido 34 segundos después de firmar tres terceras plazas en las jornadas anteriores. En la sexta plaza está Alex Martínez, a 2.02, como mejor máster 40. En cuanto a los junior, desde la duodécima plaza aparece el menorquín Isaac Llufriu seguido de Joan Riutort y Nico Ros. El mejor de los máster 30 ha sido el pobler Joan Batle.