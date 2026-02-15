El Andratx se deshace tras el descanso ante el Sant Andreu

El Andratx no pudo dar continuidad a su victoria de la semana pasada —la primera tras siete jornadas sin ganar— y salió derrotado del campo del Sant Andreu, segundo clasificado del Grupo 3 de Segunda RFEF (3-0). El conjunto de José Contreras, metido en zona de descenso, volvió a evidenciar su asignatura pendiente lejos de Sa Plana: aún no ha ganado fuera, donde únicamente ha sumado tres empates (sus seis victorias han llegado como local).

El partido, eso sí, se sostuvo durante muchos minutos en un guion competitivo para los mallorquines. La primera parte acabó 0-0, con pocas acciones de gol pero con avisos en ambas áreas. El Andratx tuvo una de las más claras con un disparo de Nacho Sánchez que se estrelló en el palo, demostrando que el equipo mallorquín no había viajado a Barcelona solo a resistir. También hubo trabajo para su portero, Elías Ramírez, que aguantó el empate con varias intervenciones de mérito antes del descanso.

El balón parado, decisivo

En la reanudación, el Andratx aguantó los primeros minutos. Pero le penalizó la pelota parada. En el minuto 68 marcó el Sant Andreu, en una acción ensayada. El 1-0 obligó a los visitantes a abrirse y apenas cuatro minutos después llegó el 2-0, gol que ya dejó al Andratx sin margen. Con el once mallorquín volcado, el Sant Andreu remató el marcador desde los once metros para firmar el 3-0 definitivo.