Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx se deshace tras el descanso ante el Sant Andreu
Los mallorquines resisten en una primera mitad igualada, pero la pelota parada y un penalti les dejan sin opciones
Lluís Gómez
El Andratx no pudo dar continuidad a su victoria de la semana pasada —la primera tras siete jornadas sin ganar— y salió derrotado del campo del Sant Andreu, segundo clasificado del Grupo 3 de Segunda RFEF (3-0). El conjunto de José Contreras, metido en zona de descenso, volvió a evidenciar su asignatura pendiente lejos de Sa Plana: aún no ha ganado fuera, donde únicamente ha sumado tres empates (sus seis victorias han llegado como local).
El partido, eso sí, se sostuvo durante muchos minutos en un guion competitivo para los mallorquines. La primera parte acabó 0-0, con pocas acciones de gol pero con avisos en ambas áreas. El Andratx tuvo una de las más claras con un disparo de Nacho Sánchez que se estrelló en el palo, demostrando que el equipo mallorquín no había viajado a Barcelona solo a resistir. También hubo trabajo para su portero, Elías Ramírez, que aguantó el empate con varias intervenciones de mérito antes del descanso.
El balón parado, decisivo
En la reanudación, el Andratx aguantó los primeros minutos. Pero le penalizó la pelota parada. En el minuto 68 marcó el Sant Andreu, en una acción ensayada. El 1-0 obligó a los visitantes a abrirse y apenas cuatro minutos después llegó el 2-0, gol que ya dejó al Andratx sin margen. Con el once mallorquín volcado, el Sant Andreu remató el marcador desde los once metros para firmar el 3-0 definitivo.
Ficha técnica
3 - Sant Andreu: Iñaki, Andreu, Blanco, Pablo (Barry, m.67), Lucas (Carbonell, m.86), Pau Darbra, Albertito, Javi Gómez (Mendes, m.86), Alexis, Serrano (Marcet, m,67) y Walid (Mendes, m.67).
0 - Andratx: Elías, Nicoli, Navarro, Kevin García, Rabanillo (Tello, m.45), Kata (Sergi Martín, m.77), Marckus, Llabrés, Romano (Isnaldo, m.77), Nacho Sánchez (Montenegro, m.83) y Gálvez (Garrido, m.60).
Goles: 1-0, Mendes, min. 68. 2-0, Albertito, min. 72. 3-0, Marcet, min. 90.
Árbitro: Joaquín Béjar (C.Murciano).
T. Amarillas: a Walid, Lucas, Javi Gómez, Albertito, Nacho Sánchez, Isnaldo, Marckus y Romano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda
- Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP