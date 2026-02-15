El ADA Calvià-Vistasol se proclama campeón de España de 10 Km en Ibiza

Gran fiesta deportiva para la representación mallorquina y gran éxito del ADA Calvià-Vistasol, que se proclamó campeón de España por equipos absoluto en el marco de los 10 KM Ibiza Platja d’en Bossa, con Johny Ouriglay como director técnico. Los de Calvià metieron cinco representantes entre los diez primeros, colocando a dos hombres en el podio: Santiago Catrode (2.º) y Said Mechaal (3.º). Antonio Jurado, del Sporting Calvià (M70), y el inquero Vicenç Capó (M80), del C.A. Inca, se proclamaron campeones de sus respectivas categorías. En féminas, la menorquina María Jesús Pallicer fue campeona en F45. Además, fueron subcampeones Mar Vallés (F35), del Sporting Calvià, y la F60 del Atlas, Mónica di Bartolomeo, así como Jordi Alcaraz (Sporting Calvià) en M70.

El ADA Calvià-Vistasol tuvo como subcampeón individual a Santiago Catrode (28:02), el mismo tiempo que Said Mechaal, que en enero, en Valencia, batía el récord de España con 27:25 y aquí fue tercero. George Kiptun acabó séptimo con 28:41, clasificándose octavo Adrià Ceballos, que con un gran tiempo de 28:43 mejoraba su marca personal. Cerró la lista de los calvianers Nahuel Carabaña, noveno con 28:45. En la clasificación por equipos, el ADA Calvià se proclamó campeón de España con un tiempo total de 1h 24:06.

Veteranos

En M35, Aziz Boutoil (ADA Calvià) finalizó undécimo (31:22) y Dani Espada (Atlas), vigésimo (33:54), con mejor marca personal. El Sa Raval de Sant Antoni de Eivissa se clasificó tercero, con los mallorquines Víctor Muñoz, decimotercero, y Toni Jofre, decimoséptimo.

También despuntaron los más veteranos de la mano de García Albarrán, del Inca, que fue sexto con un crono de 41:05. En M70, Jordi Alcaraz (Sporting Calvià) fue subcampeón con 46:12, su mejor marca personal. En M75, el corredor de Coll d’en Rebassa Toni Jurado (Sporting Calvià) se proclamó campeón con 47:52.

El inquero Vicenç Capó (C.A. Inca), además de campeón de su categoría, batió el récord de España con un registro de 48:50.

En categoría femenina, la F35 Mar Vallés (Sporting Calvià) finalizó segunda y medalla de plata con 37:18. En F40, las atletas del Sporting de Calvià Beatriz Coronel, con 43:37, y Natalia Fernández, con 46:42, se clasificaron sexta y novena, respectivamente.

En F45, la menorquina María Jesús Pallicer se proclamó campeona de la categoría con 37:54. Edelweis Farrús (Atlas) finalizó quinta con 44:33, al igual que Catalina Cardona (Lô Esport). María José Camañes fue sexta. La F60 del Atlas, Mónica di Bartolomeo, finalizó segunda y medalla de plata con 48:26.