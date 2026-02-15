Mucho Hestia Menorca para un Fibwi errático

El Fibwi Mallorca ha sufrido su segunda derrota consecutiva en el derbi balear ante el Hestia Menorca (69-76) en un partido donde los errores han privado a los locales de batir a un elenco menorquín que ha brillado en el triple y que coge ventaja en puestos de Playoffs.

Los pupilos de Javi Zamora han hecho gala de su condición de favoritos y han comenzado con un punto más de intensidad y acierto que los locales. Eso se ha traducido en un 6/6 desde el triple para el Hestia Menorca, que ha cerrado el primer cuarto doblando en anotación a su rival (14-28).

Los locales han conseguido rebajar esos guarismos y han sacado provecho de su constante visita a la línea de personal para mantenerse con vida en el choque. Sin embargo, los ocho puntos al descanso de Brian Vázquez solo servirían para irse 12 abajo al descanso (31-43).

La reacción ha llegado pasado el descanso, donde Son Moix se ha animado gracias al buen hacer del Fibwi Mallorca, en el que ningún jugador ha sobresalido y ha sido el colectivo el que les ha llevado a darle máxima emoción al partido.

El partido se ha puesto a cinco puntos de distancia (54-59). Pero en el Hestia ha empezado a crecer Spencer Littleson y Édgar Vicedo para que nunca llegara a colocarse delante el equipo de Pablo Cano y terminaran, junto a Fernando Zurbriggen y Emmanuel Wemby, por dinamitar el choque.

Se ha quedado a las puertas de la remontada un Fibwi Mallorca que suma su segunda derrota consecutiva en casa y pierde la diferencia de puntos con el Hestia Menorca en caso de desempate. Los menorquines suman su séptimo triunfo en los últimos ocho partidos y se asientan de manera definitiva en posiciones de Playoffs.