Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio casa VilafrancaCucorba se despideJaime Anglada Medalla de OroAterrizajes frustrados PalmaRecorrido Sa Rua de PalmaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Fútbol

Pilotades: El fútbol balear homenajeará este fin de semana a Xisco Quesada

Xisco Quesada, junto a su camiseta homenaje de la Federació de Futbol de les llles Balears.

Xisco Quesada, junto a su camiseta homenaje de la Federació de Futbol de les llles Balears. / Manu Mielniezuk

Jaume Vallés

Palma

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha anunciado que este fin de semana se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de categoría balear de fútbol y fútbol sala en memoria de Xisco Quesada. Esta territorial rinde así un póstumo homenaje al futbolista mallorquín, fallecido el pasado 11 de febrero a los 28 años, que a lo largo de su trayectoria defendió «con orgullo los colores de muchos clubes de Mallorca».

El Manacor afronta un desplazamiento difícil

Vigésimo segunda jornada de Liga en la Tercera balear: hoy, Portmany-Mercadal (13:00 horas), Son Cladera-Inter Ibiza (16:30), Santanyí-Llosetense (17:00), Collerense-cardassar (17:30) y Molinar-Manacor (17:30); y mañana, Mallorca B-Platges de Calvià (12:00), Peña Deportiva-Binissalem (12:00), Alcúdia-Formentera (13:00) y Felanitx-Constància (17:00).

El líder Andratx B recibe al Rafal

En la División de Honor Mallorca, que ya tiene un partido jugado, el Esporles-Arenal, la jornada es: hoy, Andratx B-Atlético Rafal (16:00), Alaró-Ferriolense (16:30), Son Verí-Sóller (17:30), La Victoria-Sant Jordi (17:30) e Inter Manacor-Sineu (18:00); y mañana, Serverense-Platges de Calvià B (16:30) y Pòrtol-Santa Catalina (16:30). El Campos-Alcúdia B se disputará el martes 17.

El Can Picafort visita al Espanya en Llucmajor

En Preferente, con tres duelos ya jugados, el Cadete Paguera, Pollença i Port-Son Sardina y el Athlètic Montuïri-Murense, la jornada es: hoy, s’Horta-Porto Cristo (16:00), Petra-Xilvar (16:00), La Unión-Algaida (17:00), Santa Maria-Pla de na Tesa (18:30) y Espanya-Can Picafort (20:00); y mañana, Collerense B-Calvià (19:45).

El Balears femenino se mide mañana al Ona

El Balears femenino recibe mañana, a las 12:30 horas y en Son Malferit, al Ona Sant Adrià en duelo del grupo III de Segunda División.

Algaida-Son Sardina en la Tercera femenina

La Tercera División femenina afronta su duodécima jornada de Liga: mañana domingo, Independiente-Ciutadella (10:45), Collerense-Sant Lluís (12:00), Manacor-Mallorca Internacional (12:00) y Algaida-Son Sardina (17:00). Ya disputado el Balears B, 2-Constància, 0.

El Constància juvenil juega esta tarde en Inca

Jornada en la División de Honor juvenil: hoy, Girona-San Francisco (16:00) y Constància-Manresa; y mañana, Real Zaragoza-Mallorca (12:30).

Noticias relacionadas

Marga Prohens recibe a Taty Ferrer

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, recibió en audiencia a Taty Ferrer con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Deporte para la Igualdad, en un encuentro institucional en el que se puso en valor la trayectoria y el impacto social de la entidad durante sus diez años de actividad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  3. La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
  4. El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
  5. Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
  6. Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
  7. Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
  8. VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma

Pilotades: El fútbol balear homenajeará este fin de semana a Xisco Quesada

Pilotades: El fútbol balear homenajeará este fin de semana a Xisco Quesada

FOTOS | Així és la vida de Toni Navas, mallorquí al Canadà

FOTOS | Així és la vida de Toni Navas, mallorquí al Canadà

Toni Navas, de Mallorca a fer feina al Canadà: «És com viure a un somni»

Toni Navas, de Mallorca a fer feina al Canadà: «És com viure a un somni»

Tomeu Mercadal, director de Educación en Amadiba: «La libre elección de centro es un mito en la discapacidad intelectual»

Tomeu Mercadal, director de Educación en Amadiba: «La libre elección de centro es un mito en la discapacidad intelectual»

Examen exigente para el Palma Futsal ante un Osasuna Magna en racha

Examen exigente para el Palma Futsal ante un Osasuna Magna en racha

Las empresas aceleran su adaptación a la nueva responsabilidad ambiental

Las empresas aceleran su adaptación a la nueva responsabilidad ambiental

Francisca Pons, a punto de cumplir 100 años: «Aspiro a ser la más mayor de Mallorca, aún estoy bien»

Francisca Pons, a punto de cumplir 100 años: «Aspiro a ser la más mayor de Mallorca, aún estoy bien»

Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"

Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"
Tracking Pixel Contents