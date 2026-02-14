Pilotades: El fútbol balear homenajeará este fin de semana a Xisco Quesada

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha anunciado que este fin de semana se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de categoría balear de fútbol y fútbol sala en memoria de Xisco Quesada. Esta territorial rinde así un póstumo homenaje al futbolista mallorquín, fallecido el pasado 11 de febrero a los 28 años, que a lo largo de su trayectoria defendió «con orgullo los colores de muchos clubes de Mallorca».

El Manacor afronta un desplazamiento difícil

Vigésimo segunda jornada de Liga en la Tercera balear: hoy, Portmany-Mercadal (13:00 horas), Son Cladera-Inter Ibiza (16:30), Santanyí-Llosetense (17:00), Collerense-cardassar (17:30) y Molinar-Manacor (17:30); y mañana, Mallorca B-Platges de Calvià (12:00), Peña Deportiva-Binissalem (12:00), Alcúdia-Formentera (13:00) y Felanitx-Constància (17:00).

El líder Andratx B recibe al Rafal

En la División de Honor Mallorca, que ya tiene un partido jugado, el Esporles-Arenal, la jornada es: hoy, Andratx B-Atlético Rafal (16:00), Alaró-Ferriolense (16:30), Son Verí-Sóller (17:30), La Victoria-Sant Jordi (17:30) e Inter Manacor-Sineu (18:00); y mañana, Serverense-Platges de Calvià B (16:30) y Pòrtol-Santa Catalina (16:30). El Campos-Alcúdia B se disputará el martes 17.

El Can Picafort visita al Espanya en Llucmajor

En Preferente, con tres duelos ya jugados, el Cadete Paguera, Pollença i Port-Son Sardina y el Athlètic Montuïri-Murense, la jornada es: hoy, s’Horta-Porto Cristo (16:00), Petra-Xilvar (16:00), La Unión-Algaida (17:00), Santa Maria-Pla de na Tesa (18:30) y Espanya-Can Picafort (20:00); y mañana, Collerense B-Calvià (19:45).

El Balears femenino se mide mañana al Ona

El Balears femenino recibe mañana, a las 12:30 horas y en Son Malferit, al Ona Sant Adrià en duelo del grupo III de Segunda División.

Algaida-Son Sardina en la Tercera femenina

La Tercera División femenina afronta su duodécima jornada de Liga: mañana domingo, Independiente-Ciutadella (10:45), Collerense-Sant Lluís (12:00), Manacor-Mallorca Internacional (12:00) y Algaida-Son Sardina (17:00). Ya disputado el Balears B, 2-Constància, 0.

El Constància juvenil juega esta tarde en Inca

Jornada en la División de Honor juvenil: hoy, Girona-San Francisco (16:00) y Constància-Manresa; y mañana, Real Zaragoza-Mallorca (12:30).

