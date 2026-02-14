Mendonça, Rigo y aquella polémica semifinal de Copa entre el Barça y el Atlético

Los duelos entre el Barça y el Atlético de Madrid son muy ricos en anécdotas e historias. Si nos centramos en partidos entre colchoneros y culés en las semifinales de la Copa, tenemos que viajar hacia finales de la década de los años 60 del siglo pasado para revivir unos enfrentamientos con mucha miga. En uno de ellos hubo protagonismo mallorquín, con el árbitro Rigo Sureda, y bermellón con el futbolista Jorge Mendonça, quien después militó en el Real Mallorca.

Temporada 1967-68. El Real Madrid ha conquistado su séptima liga en los últimos ocho años y la Copa del Generalísimo es la tabla de salvación de un Barça sumido en las dudas.

Salvador Artigas ha logrado en su primera temporada luchar hasta el final por la Liga, pero quedar a solo tres puntos de los blancos no es un consuelo para la afición culé si no hay un título que celebrar.

Eran tiempos en los que, tras dilucidarse la liga, la temporada concluía con las eliminatorias coperas.

El Barça superó con autoridad al Sporting de Gijón, Real Sociedad y Athletic Club. Pero para acceder a la final había que superar a todo un hueso. Era el Atlético de Madrid de Ufarte, Gárate, Adelardo, Collar y Luis Aragonés, un equipo que había ganado la Liga con el exblaugrana Mingo Balmanya dos años antes y que disponía de un estilo de juego basado en el contragolpe.

Antonio Rigo Sureda, árbitro mallorquín de Primera División entre 1963 y 1976 / Torrelló (Diario de Mallorca)

En el partido de ida disputado en el Metropolitano, los colchoneros vencieron con un solitario gol de Luis Aragonés. Antes de ser el ‘sabio de Hortaleza’, un mito de los banquillos, el madrileño fue un excelente centrocampista.

El Barça se planteó la vuelta en el Camp Nou con la idea de remontar este gol, pero el partido arrancó con un gol de Adelardo que complicó el panorama. Parecía que el equipo madrileño tenía un pie y medio en la final, pero una jugada lo cambió todo.

Minuto 66. Un exjugador del Atlético protagoniza una acción que va a dar mucho que hablar y que encenderá los ánimos de los medios madrileños.

Jorge Mendonça cae dentro del área y el árbitro Antonio Rigo Sureda indica penalti. Los jugadores atléticos protestan de lo lindo y, a raíz de esta jugada polémica, se crea una campaña contra el colegiado mallorquín.

El hecho de que fuera el árbitro que dirigió los dos partidos de los azulgrana en los cuartos de final ante el Athletic, los dos de la semifinal con el Atlético y, posteriormente, la final generó ríos de tinta sobre una supuesta connivencia Barça-Rigo.

Lo más curioso del caso es que la Revista Barça mostró una fotografía en la que se comprueba cómo Mendonça fue objeto de penalti por triplicado.

Al delantero angoleño le derribó el portero, poniendo la mano en su rodilla; el defensa, con una zancadilla clara a su pierna izquierda, y a la vez lo desequilibró con el brazo.

De manera increíble, esta jugada incendió a la prensa de la capital para calentar la final copera, Barça-Madrid. Y es que, a raíz de este penalti transformado por Fusté, el Barça logró el pase a la final con dos goles de Zaldúa.

Pancartas contra Rigo Sureda en la final de Copa entre Barça y Real Madrid (1968) / Archivo Sport

“Rigo, campeón”

El Barça logró en Chamartín imponerse al Real Madrid con un cómico gol en propia portería de Zunzunegui. El encuentro pasó a la historia por la reacción violenta de la afición madridista, que empezó a lanzar botellas al campo.

Los aficionados blancos protestaban de manera muy ruidosa considerando que Antonio Rigo Sureda les había perjudicado. El clima hostil hacia el árbitro mallorquín se inició días antes y tuvo una puesta en escena práctica con pancartas muy curiosas: “Rigo y la Federación quieren al Barça campeón” o “Catalanes, al Atlétic les disteis la paliza, pero al Real Madrid ni con Rigo se la daréis”.

Este ambiente provocaba incredulidad en el bando blaugrana, que arrastraba décadas de persecución del franquismo y de favoritismo hacia el conjunto blanco.

La sensación en el barcelonismo era que el poder blanco era insaciable y no permitía que nadie pudiera discutir la hegemonía del Real Madrid en un país que seguía con un contexto político de dictadura sin fisuras.

Una de las portadas que retratan lo que Guardiola calificaría años después como la ‘central lechera’ fue la portada de Marca tras la victoria del Barça: tituló “Rigo, campeón”.

El Real Madrid arrasaba en la Liga y no supo encajar una derrota en su estadio, creando un clima hostil que podría asimilarse a la actual campaña asociada al caso Negreira.

Mendonça y Rigo fueron dos de los protagonistas curiosos de esta Copa del Generalísimo, que acabó en las vitrinas del Barça.