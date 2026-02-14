Jaume Munar subirá dos puestos en el ranking mundial pese a caer en cuartos de Rotterdam

Jaume Munar se quedó con la miel en los labios este viernes por la noche en el ATP500 de Rotterdam. El tenista mallorquín se despidió del torneo neerlandés en los cuartos de final tras caer, en tres mangas, ante Alexander Bublik (6/4, 6/7 y 7/6). Tras casi tres horas de partido, el de Santanyí vendió cara la derrota frente al kazajo

Munar, que en las dos anteriores rondas superó al noruego Budkov -en un partido en el que dejó un golpe que desató los aplausos del público- y al ruso Kachanov -partido en el que vivió un momento casi surrealista al no poder abrir una botella de agua- ascenderá este lunes dos puestos en el ranking ATP. Llegó a Países Bajos siendo el 37 del mundo y se situará en el número 35.

El mallorquín, en busca de su primer título en torneos ATP, rozó su mejor versión pero no fue suficiente ante el bombardeo sin control de su rival. Además, Bublik tuvo la cabeza fría para evitar la remontada de Munar y se cita en la penúltima ronda con el canadiense Félix Auger-Aliassime, en unas semifinales que se disputan este sábado.

Remontada sin éxito

Bublik arrancó con un ‘break’ inicial, que le sirvió para dominar el primer set hasta agenciárselo por 6/4 gracias a la regularidad con su saque. En el segundo asalto, Munar logró llevar a su rival hasta el desempate y marcó diferencias con un parcial de 7-4 que igualó el encuentro.

Mismo guión se produjo en la manga definitiva. Bublik llevó la iniciativa en el marcador servicio a servicio e incluso forzó que Munar tuviese que salvar un punto de partido para llegar al ‘tie-break’. Varios errores en el arranque de la muerte súbita condenaron al ‘santanyiner’, que terminó inclinándose por 7-3.