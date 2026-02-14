Examen exigente para el Palma Futsal ante un Osasuna Magna en racha

El Illes Balears Palma Futsal regresa hoy a Son Moix (13:00 horas / RTVE Play) para recibir al Osasuna Magna en la jornada 18 de Primera División. Más de un mes después del último encuentro en casa —ante Manzanares, antes del parón internacional— el conjunto de Antonio Vadillo vuelve a citarse con su afición en un momento clave del campeonato.

El tercero clasificado, con 31 puntos y un partido más que la mayoría de sus rivales, afronta un duelo exigente ante un Osasuna Magna que ocupa la decimotercera posición, pero que llega en muy buen momento. El equipo navarro venció este miércoles al Jimbee Cartagena (6-3), un triunfo de peso que refuerza su confianza de cara al segundo tramo del curso.

Además, el precedente de esta temporada favorece a los de Pamplona. En el partido de la primera vuelta, el Palma dominaba hasta el minuto 37, pero encajó el empate y, en el último suspiro, el 4-3 definitivo.

Un golpe duro que supuso la primera derrota del curso para los mallorquines y que todavía permanece reciente en la memoria competitiva del vestuario.

De un golpe similar viene también el conjunto balear tras el empate del pasado miércoles en Torrejón. El Palma ganaba 0-2 a falta de 50 segundos para el final y terminó cediendo el empate en un desenlace cruel. Más allá del punto sumado, las sensaciones fueron de oportunidad perdida. Sin embargo, el calendario no concede margen para lamentaciones y obliga a reaccionar de inmediato.

La igualdad de la liga es máxima. Por detrás del Palma aprietan Manzanares (29 puntos), Jimbee Cartagena y Jaén (28), en una clasificación que puede comprimirse o estirarse en cuestión de una jornada. Cada partido puede alterar tres o cuatro posiciones, lo que convierte cada punto en un activo estratégico de cara a la pelea por el playoff.

El encuentro ante Osasuna Magna será además el último compromiso liguero antes de cambiar de escenario competitivo. La próxima semana llegará la ida de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League ante el Riga, por lo que sumar en casa supondría un impulso anímico antes del reto europeo.

En el capítulo de disponibilidad, el equipo volverá a entrenar esta tarde para valorar sensaciones tras el esfuerzo en Torrejón aunque, a priori, la plantilla al completo. Rivillos se reincorpora este viernes tras conquistar el Europeo con España y habrá que evaluar su estado físico, mientras que Luan Muller continúa con molestias y está pendiente de evolución.

Son Moix vuelve a abrir sus puertas en un momento decisivo del curso. Liga apretada, rival en dinámica positiva y Europa en el horizonte. Un partido con mucho más que tres puntos en juego.