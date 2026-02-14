POLÉMICA
Controversia en los Juegos Olímpicos de Invierno por falta de preservativos y prostitutas: "Nos prometieron más, pero..."
Los deportistas han acabado con los 10.000 condones disponibles, según informa 'Corriere dello Sport'
Ricardo Castelló
Los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en Milán-Cortina, están dando mucho de qué hablar. La última polémica involucra la queja de los deportistas por la escasez de preservativos, según informa el medio 'Corriere dello Sport'. Además, se ha registrado un número récord de solicitudes de servicios sexuales durante la competición.
Un deportista, que prefirió mantener su anonimato, compartió su queja al medio 'Corriere dello Sport'. "Las existencias se agotaron en 72 horas. Nos prometieron nuevos, pero no sabemos cuándo llegarán", destapó el atleta de alto nivel.
Se distribuyeron más de 10.000 condones, aunque se agotaron durante los primeros tres días de la competición, según contó el deportista al medio de comunicación.
Desde 1988, en Seúl, es tradición que las villas olímpicas cuenten con condones, con el objetivo de concienciar a atletas y jóvenes sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
No obstante, en los Juegos Olímpicos de París se repartieron más de 300.000 preservativos, lo que equivale a aproximadamente dos por deportista al día. En cambio, en estos Juegos Olímpicos de Invierno la brecha es considerablemente mayor.
Hace unos días, 'SimpleMedia' realizó un estudio con datos publicados por el portal internacional de anuncios clasificados 'SimpliEscort', en el que se demostraba que desde el inicio de los Juegos Olímpicos había habido un aumento en los anuncios de contratación de acompañantes en diversas localidades donde se celebran eventos y competiciones.
"Milán ha experimentado un aumento del 23%, seguida de Cortina d'Ampezzo, con un 12% , Valtellina (Bormio y Livigno), con un 6%, y Val di Fiemme y Anterselva, con un 3%", desvela el 'Corriere dello Sport'.
Esta demanda no viene únicamente de los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino de patrocinadores, miembros de la delegación y periodistas, según desveló una acompañante al medio mencionado anteriormente. Además, expuso que todos "tienen ganas de desconectar".
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- «Podrán pensar que sois la que ponéis el café, pero confiad en vuestro talento»: la UIB inspira a las científicas del mañana en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma
- Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- Piñero activa un ERE en Soltour en medio de la reestructuración del turoperador
- Cort tala dos grandes palmeras en el centro de Palma afectadas por el picudo rojo