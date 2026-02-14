Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor asalta Benidorm
El equipo mallorquín reacciona tras perder el primer set y se lleva el triunfo gracias a su bloqueo y su solidez
Marcos Muñoz
El ConectaBalear Manacor se hizo con la victoria en su visita al Benidorm (1-3) en un partido de máxima exigencia para los jugadores de Alexis González. El duelo empezó torcido para los mallorquines, que cedieron el primer set, pero reaccionaron con firmeza y acabaron imponiéndose gracias a su bloqueo, su orden en la pista y los errores del conjunto local.
El arranque fue igualado, decantándose el set a favor de un Benidorm más entonado en los momentos decisivos. Los locales, metidos en la pelea por la permanencia, cerraron la primera manga 26-24 después de resistir la remontada visitante, que con Romaní como estilete habían logrado empatar (24-24).
A partir del segundo parcial cambió el escenario. El equipo de Manacor aprovechó los errores en el servicio local y ajustó su juego para dominar el partido. El Benidorm logró igualar y mantener un intercambio de puntos, pero el ConectaBalear ganó presencia en la red y se llevó el set por 21-25. El tercero fue otra buena batalla, resuelta por pequeños detalles en el tramo final (23-25) tras castigar los visitantes las imprecisiones locales.
El bloqueo, decisivo
En el cuarto set, el Benidorm intentó mantenerse en el partido con un inicio agresivo, pero el ConectaBalear volvió a apoyarse en su bloqueo para abrir una buena renta y administrarla con solvencia. Los alicantinos buscaron una última reacción, que cercenó Romaní para liderar a los mallorquines hasta el triunfo (21-25). Una victoria que les mantiene en la zona alta de la Superliga Masculina de voleibol.
Ficha técnica
1 - Servigroup Playas de Benidorm: Ramírez (2), Fresquet (3), Vidoni (18), Cuminetti 15), Dos Santos (7), Martínez (22); Piqueres (líbero). También jugaron Retuerto, Caparrós (3), González y Calabuig (líbero).
3 - ConectaBalear Manacor: Ribas (13), Romaní (15), Nieves (13), Linares (5), Lorente, Díaz (11); Cairús (líbero). También jugaron Marzo (líbero), Kucharczyk (8) y Kobzev (1).
Parciales: 26-24 (31’), 21-25 (30’), 23-25 (29’), 21-25 (29’).
Árbitros: Alejandro Sanabria y Elena Uruen.
