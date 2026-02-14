El ConectaBalear Manacor asalta Benidorm

El ConectaBalear Manacor se hizo con la victoria en su visita al Benidorm (1-3) en un partido de máxima exigencia para los jugadores de Alexis González. El duelo empezó torcido para los mallorquines, que cedieron el primer set, pero reaccionaron con firmeza y acabaron imponiéndose gracias a su bloqueo, su orden en la pista y los errores del conjunto local.

El arranque fue igualado, decantándose el set a favor de un Benidorm más entonado en los momentos decisivos. Los locales, metidos en la pelea por la permanencia, cerraron la primera manga 26-24 después de resistir la remontada visitante, que con Romaní como estilete habían logrado empatar (24-24).

A partir del segundo parcial cambió el escenario. El equipo de Manacor aprovechó los errores en el servicio local y ajustó su juego para dominar el partido. El Benidorm logró igualar y mantener un intercambio de puntos, pero el ConectaBalear ganó presencia en la red y se llevó el set por 21-25. El tercero fue otra buena batalla, resuelta por pequeños detalles en el tramo final (23-25) tras castigar los visitantes las imprecisiones locales.

El bloqueo, decisivo

En el cuarto set, el Benidorm intentó mantenerse en el partido con un inicio agresivo, pero el ConectaBalear volvió a apoyarse en su bloqueo para abrir una buena renta y administrarla con solvencia. Los alicantinos buscaron una última reacción, que cercenó Romaní para liderar a los mallorquines hasta el triunfo (21-25). Una victoria que les mantiene en la zona alta de la Superliga Masculina de voleibol.