Cata Coll pasa por el quirófano y estará un mes de baja

Cata Coll, portera del FC Barcelona pasó este viernes por quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla y resolver unas molestias debidas a un bloqueo articular. La guardameta mallorquina, que fue intervenida por el doctor Jordi Puigdellívol de los Servicios Médicos del club en el Hospital de Barcelona, estará aproximadamente un mes de baja, a la espera de la evolución de la articulación en las próximas semanas, según el parte médico.

El momento de la intervención minimiza el impacto competitivo de su ausencia. Superados ya los tramos más exigentes del calendario —la fase de grupos de la Champions, la Supercopa y los cuartos de Copa ante el Real Madrid— y sin enfrentamientos inmediatos ante rivales directos en la Liga F, el parón internacional de finales de mes también jugará a favor de su recuperación. Si se cumplen los plazos previstos, Cata se perdería los compromisos ante Eibar y Granada en Liga, la ida de semifinales de Copa frente al Badalona y la visita liguera al Deportivo. Su presencia en la vuelta copera del 18 de marzo quedaría pendiente de sensaciones y ritmo competitivo.

El objetivo del cuerpo técnico es que la internacional española llegue disponible para el tramo decisivo: los cuartos de final de Champions —ante Real Madrid o Paris FC, con las blancas en ventaja en el ‘playoff’— y el clásico liguero que se disputará entre la ida y la vuelta europea. Un escenario que, en principio, permitiría contar con la portera titular para el potencial “triple clásico” y la fase determinante del curso.

El momento de Gemma

Durante su ausencia, Gemma Font asumirá la titularidad bajo palos, rol que ya ha desempeñado esta temporada (siete partidos) y que ejerció recientemente en Logroño. El técnico Pere Romeu ha reforzado además los entrenamientos con la presencia de la portera del filial Rocío Romano, junto a Txell Font, también del segundo equipo y aún sin debut con el primer conjunto. En alguna ocasión también subió Ari Ayats.

Coll se suma así a la enfermería azulgrana, donde permanecen de larga duración Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí —la de Sant Pere de Ribes ya más cerca de volver—, además de Mapi León, que continúa con su proceso individual de readaptación del tobillo y sin fecha definida de regreso.