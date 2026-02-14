Un Barrón imperial sostiene al Palma Futsal en la victoria frente a Osasuna Magna

El Illes Balears Palma Futsal sumó tres puntos de oro ante Osasuna Magna (4-2). Un Carlos Barrón antológico, que detuvo dos lanzamientos de diez metros y un penalti, sostuvo al equipo en los momentos críticos. Los goles de Deivão, Alisson, David Peña y Dennis certificaron un triunfo trabajado que permite a los de Antonio Vadillo seguir terceros en la clasificación.

El Illes Balears Palma Futsal regresaba a Son Moix tras más de un mes sin competir en casa, con la ambición de hacer bueno el amargo punto de Torrejón. Después de unos minutos iniciales de tanteo, en los que Saldise ya avisaba para los navarros, el conjunto balear golpeó primero. En el minuto 4, Deivão se vistió de protagonista: recuperó un balón en zona peligrosa, condujo con determinación y batió a Asier Llamas para poner el 1-0.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que emergió la figura de Carlos Barrón. El capitán detuvo varias ocasiones claras del Xota y, en el minuto 17, el propio Deivão volvió a aparecer, esta vez bajo palos, para salvar un gol cantado de Pachu.

El tramo final de la primera parte fue sufrido. El Palma se cargó de faltas hasta conceder un lanzamiento de diez metros en el último minuto. Fue el primer gran duelo: Barrón contra todo. El capitán detuvo el disparo y, tras la revisión del VIR, los colegiados confirmaron la legalidad de la parada, que enviaba el partido al descanso con ventaja local.

La segunda mitad no pudo empezar mejor. Apenas un minuto después del pitido inicial, Alisson hizo gala de su potencia: recibió de espaldas, amagó a la perfección y fusiló a Asier para firmar el 2-0. Sin embargo, Osasuna Magna no bajó los brazos e Ion Cerviño recortó distancias en el minuto 26 tras varios avisos.

Cuando más apretaba el rival, llegó otro momento clave. En el minuto 33, los colegiados señalaron penalti a favor del Xota por una falta de Piqueras. Dani Saldise se preparó para el empate, pero se topó con un Barrón imperial que detuvo la pena máxima. Tras la revisión del VIR, que volvió a dar la razón al portero cordobés, Son Moix estalló y el encuentro cambió de dinámica.

Con Dennis ya en pista para dar relevo al capitán y aportar oxígeno después de que Piqueras cometiera la quinta falta, el Palma sentenció. David Peña anotó el 3-1 con un disparo potente en el 35' y, solo un minuto después, Dennis marcó desde su área el 4-1 aprovechando el juego de cinco de los navarros.

Pese a la ventaja de tres goles, Osasuna insistió con el juego de cinco y Saldise marcó en el 39' el 4-2. Al Illes Balears Palma Futsal le tocaba sufrir. En el último minuto, una falta de Rivillos, la sexta, volvió a llevar al Xota al punto de diez metros. Antonio Vadillo dio entrada de nuevo a Carlos Barrón, que detuvo su tercer lanzamiento directo del partido para asegurar que los tres puntos se quedaran en casa.