El Azulmarino barre al Domusa Teknik en Son Moix

El Azulmarino dio un paso más en su objetivo de ascenso tras firmar una contundente victoria frente al Domusa Teknik (92-53) en Son Moix. El conjunto mallorquín impuso su ritmo desde el salto inicial, mostró una clara superioridad en ambos lados de la pista y continúa liderando la competición.

El encuentro comenzó con una declaración de intenciones por parte de las locales. Las de Alberto Antuña se adueñaron de la primera posesión y, a los pocos segundos, Alba Torrens inauguró el marcador con un triple que marcó el tono del primer cuarto. La presión defensiva, intensa y coordinada, provocó pérdidas constantes en el conjunto guipuzcoano y permitió a las mallorquinas correr al contraataque. En apenas cinco minutos, el electrónico reflejaba un claro 15-2, que fue ampliándose hasta el contundente 29-7 con el que se cerró el primer parcial.

En el segundo cuarto, el Domusa Teknik reaccionó y elevó su nivel ofensivo. Las visitantes encontraron mejores posiciones de tiro y lograron anotar con mayor fluidez, equilibrando por momentos el intercambio de canastas. Sin embargo, Azulmarino respondió con serenidad y eficacia desde el perímetro. Amaiquén Siciliano y Adut Bulgak asumieron protagonismo con varios triples que frenaron cualquier intento de remontada y permitieron mantener una renta cómoda.

Tras el paso por vestuarios, el partido entró en una fase de menor acierto inicial, aunque fue un espejismo. Azulmarino volvió a imponer su físico y su orden táctico, castigando las faltas personales del rival y moviendo el balón con rapidez para desarticular la defensa vasca. Iris Mbulito destacó en labores defensivas, sumando tapones y cerrando espacios en la pintura, lo que terminó de decantar el choque.

En el último periodo, el guion se mantuvo inalterable. Azulmarino continuó dominando el rebote, controlando el tempo del encuentro y ampliando diferencias ante un Domusa Teknik cada vez más superado. La intensidad defensiva y la buena compenetración colectiva permitieron cerrar el partido con autoridad. El definitivo 92-53, rubricado con una canasta de Gedna Capel sobre la bocina, confirmó una actuación sólida y coral que refuerza la candidatura mallorquina al ascenso.