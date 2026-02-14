Aston Martin, a la desesperada para salvar a Alonso: gasta un 'filming day' para resucitar al AMR26

Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Es algo que suele decirse para justificar acciones radicales en momentos de crisis, y en el caso de Aston Martin las alarmas hace tiempo que llevan encendidas. En Bahréin, la escudería verde confirmó su principal temor: el tan esperado AMR26 de Adrian Newey está demasiado lejos de donde querían a este punto y el tiempo corre en su contra. La tensión crece por momentos y las primeras medidas para atajar la situación han llegado más pronto de lo esperado.

Según avanza Carlos Miquel en la COPE, el equipo de Fernando Alonso gastará este sábado el primero de los dos días de grabación de los que disponen los equipos esta pretemporada. Se tratan de jornadas que los equipos de Fórmula 1 pueden utilizar para rodar con sus monoplazas hasta 200 kilómetros en total, pensados inicialmente para tomar imágenes y tener recursos grabados de los coches pero que, a la práctica, se utilizan para probar las novedades y recopilar datos. En tiempo de pretemporada, esta estrategia tiene todavía más sentido.

El Aston Martin de Alonso, en pista / LAP

Y más en Aston Martin, que reconoce sin reparos que sus plazos van más ajustados que el resto de equipos. Llegaron a Barcelona prácticamente de milagro para rodar solamente un día completo y en Bahréin, donde se esperaba un paso adelante del equipo, la escudería solo ha confirmado que el AMR26 está todavía muy verde. Problemas de refrigeración, en la caja de cambios y, por encima de todo, en la unidad de potencia. El equipo está a estas horas a un mundo de los rivales más rápidos y Aston Martin quiere evitar un descalabro mayúsculo el próximo 8 de marzo en Australia.

La escudería gastará este sábado una de sus últimas balas para ponerse al día con el resto y se reserva una segunda para otro momento de la temporada. Si algo necesita el equipo es recopilar datos y tener rodaje, y eso es algo que pretenden conseguir con el mencionado filming day. Dispondrán de neumáticos de prueba y de tiempo para seguir aprendiendo del AMR26 mientras intentan solucionar a contrarreloj los múltiples problemas que tiene el monoplaza antes del inicio del campeonato.

El tiempo corre en contra de Aston Martin, que había depositado todas sus esperanzas en el proyecto de 2026. Sin más excusas en la recámara y una inversión que no se equipara con la de ningún equipo en la parrilla, el equipo con sede en Silverstone está obligado a triunfar o, como mínimo, a mostrar brotes verdes esta temporada. En las manos de Adrian Newey, de Honda y del resto de ingenieros está poner solución a una situación que se descontrola por momentos.