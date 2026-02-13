El Xelska Illes Balears presenta a su equipo para la Liga Iberdrola

El Xelska Illes Balears ya tiene definida su plantilla para la Liga Iberdrola de Primera División de gimnasia artística, en una temporada 2026 en la que el objetivo del club pasa por consolidarse en la máxima categoría y pelear por estar entre los cuatro primeros de la fase regular (son los que accederán a la Gran Final). El equipo se presentó este viernes en el House of Son Amar (Palmanyola).

La competición mantendrá el mismo esquema que el año pasado: una fase regular de dos jornadas, que concluirá en mayo, y una fase final en el mes de junio con promociones —en Segunda y Tercera División— y el título en juego entre los cuatro mejores de Primera.

Una de las novedades del curso es el regreso al formato tradicional en la configuración de los equipos. Tras el cambio aplicado la temporada anterior, cuando se pasó a competir con seis gimnastas por aparato, la Liga Iberdrola vuelve a la fórmula de cinco, un formato que facilita la confección de las plantillas en un campeonato con pocos márgenes y puntuaciones muy ajustadas.

El inicio de la Liga Iberdrola 2026 volverá a tener acento mallorquín. La primera jornada se celebrará del 20 al 22 de febrero en el Polideportivo Germans Escalas de Palma, por la coincidencia de calendario con un partido de Champions del Palma Futsal. En esa cita participarán también los otros clubes de la isla, el CG Es Plà–Marratxí y el CG Palma, este último estrenándose en Primera División tras su ascenso.

Organizador

Igual que en ediciones anteriores, el Xelska será el anfitrión y organizador de esta primera jornada, juntamente con los otros clubes mallorquines —Es Plà y Palma—, con la colaboración de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, del IME (Institut Municipal de l’Esport de Palma) y de la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal, además de contar con el patrocinio del Govern balear.

En el plano deportivo, la temporada llega marcada por el relevo generacional tras el ciclo olímpico de París 2024. El Xelska Illes Balears ha conformado una plantilla en la que combina a sus gimnastas en formación con deportistas de más experiencia.

Como dato curioso, cabe destacar que este año una tercera parte del equipo la conforman gimnastas universitarias, como es el caso de las capitanas Ana Martín y Manuela Poggio, a las que hay que añadir a Brygida Urbanska (en la fase final de su recuperación de la rotura del tendón de Aquiles), Xica Cancela y la internacional holandesa Mischa Marchena (fichaje de esta temporada).

La plantilla

La plantilla del primer equipo la conforman:

Ana Martín

Xica Cancela

Brygida Urbanska

Manuela Poggio

Mischa Marchena

Sandra Schiau

Claudia Torrent

Ariadna Pastor

Teresa Galbis

Luana Roda

Yannick Worring

Laia Picó

Mishel Medvedeva

Sophia Martín

Naia Arambalza

Carlota Rotger

El cuerpo técnico seguirá bajo la dirección de Pedro Mir, que estará asistido por las técnicas Yolanda Llompart, Raquel Pascual y Jacqueline Bruell.

El Xelska Illes Balears, tras la inesperada clasificación para la final de la temporada pasada, y el Egiba catalán son los dos únicos equipos que han estado en todas las finales desde que existe la Liga Iberdrola.