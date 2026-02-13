Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jaime Anglada Medalla de OroHomenaje Asesinado ETAMapa Sexo Espacios PúblicosRecorrido Sa Rua de Palma
instagramlinkedin

Gimnasia artística

El Xelska Illes Balears presenta a su equipo para la Liga Iberdrola

El club mallorquín inicia un nuevo curso marcado por el regreso al formato de cinco gimnastas

La competición arrancará el 20 de febrero en el Germans Escalas

Las gimnastas del Xelska Illes Balears de la Liga Iberdrola, en la presentación del equipo en Son Amar

Las gimnastas del Xelska Illes Balears de la Liga Iberdrola, en la presentación del equipo en Son Amar / Xelska

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Xelska Illes Balears ya tiene definida su plantilla para la Liga Iberdrola de Primera División de gimnasia artística, en una temporada 2026 en la que el objetivo del club pasa por consolidarse en la máxima categoría y pelear por estar entre los cuatro primeros de la fase regular (son los que accederán a la Gran Final). El equipo se presentó este viernes en el House of Son Amar (Palmanyola).

La competición mantendrá el mismo esquema que el año pasado: una fase regular de dos jornadas, que concluirá en mayo, y una fase final en el mes de junio con promociones —en Segunda y Tercera División— y el título en juego entre los cuatro mejores de Primera.

Una de las novedades del curso es el regreso al formato tradicional en la configuración de los equipos. Tras el cambio aplicado la temporada anterior, cuando se pasó a competir con seis gimnastas por aparato, la Liga Iberdrola vuelve a la fórmula de cinco, un formato que facilita la confección de las plantillas en un campeonato con pocos márgenes y puntuaciones muy ajustadas.

El inicio de la Liga Iberdrola 2026 volverá a tener acento mallorquín. La primera jornada se celebrará del 20 al 22 de febrero en el Polideportivo Germans Escalas de Palma, por la coincidencia de calendario con un partido de Champions del Palma Futsal. En esa cita participarán también los otros clubes de la isla, el CG Es Plà–Marratxí y el CG Palma, este último estrenándose en Primera División tras su ascenso.

Organizador

Igual que en ediciones anteriores, el Xelska será el anfitrión y organizador de esta primera jornada, juntamente con los otros clubes mallorquines —Es Plà y Palma—, con la colaboración de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, del IME (Institut Municipal de l’Esport de Palma) y de la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal, además de contar con el patrocinio del Govern balear.

En el plano deportivo, la temporada llega marcada por el relevo generacional tras el ciclo olímpico de París 2024. El Xelska Illes Balears ha conformado una plantilla en la que combina a sus gimnastas en formación con deportistas de más experiencia.

Como dato curioso, cabe destacar que este año una tercera parte del equipo la conforman gimnastas universitarias, como es el caso de las capitanas Ana Martín y Manuela Poggio, a las que hay que añadir a Brygida Urbanska (en la fase final de su recuperación de la rotura del tendón de Aquiles), Xica Cancela y la internacional holandesa Mischa Marchena (fichaje de esta temporada).

La plantilla

La plantilla del primer equipo la conforman:

  • Ana Martín
  • Xica Cancela
  • Brygida Urbanska
  • Manuela Poggio
  • Mischa Marchena
  • Sandra Schiau
  • Claudia Torrent
  • Ariadna Pastor
  • Teresa Galbis
  • Luana Roda
  • Yannick Worring
  • Laia Picó
  • Mishel Medvedeva
  • Sophia Martín
  • Naia Arambalza
  • Carlota Rotger

El cuerpo técnico seguirá bajo la dirección de Pedro Mir, que estará asistido por las técnicas Yolanda Llompart, Raquel Pascual y Jacqueline Bruell.

Noticias relacionadas

El Xelska Illes Balears, tras la inesperada clasificación para la final de la temporada pasada, y el Egiba catalán son los dos únicos equipos que han estado en todas las finales desde que existe la Liga Iberdrola.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  3. La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
  4. Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
  5. Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
  6. Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
  7. Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente
  8. VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma

El Xelska Illes Balears presenta a su equipo para la Liga Iberdrola

El Xelska Illes Balears presenta a su equipo para la Liga Iberdrola

Cucorba, en su despedida tras 50 años de carrera: "Los niños cada vez tienen más prisa por convertirse en adolescentes”

Cucorba, en su despedida tras 50 años de carrera: "Los niños cada vez tienen más prisa por convertirse en adolescentes”

Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda

Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda

Esta es la previsión del tiempo para Sa Rua de Carnaval de Palma

Esta es la previsión del tiempo para Sa Rua de Carnaval de Palma

Baleària cancela rutas en Mallorca por la borrasca Oriana

Baleària cancela rutas en Mallorca por la borrasca Oriana

Roba en casa de su novio en Palma, se hace una transferencia a su cuenta y finge haber sido secuestrada por otro hombre

Roba en casa de su novio en Palma, se hace una transferencia a su cuenta y finge haber sido secuestrada por otro hombre

El Consell de Mallorca iniciará en abril la licitación para reemplazar todos los puentes peatonales de la Vía de Cintura en Palma

El Consell de Mallorca iniciará en abril la licitación para reemplazar todos los puentes peatonales de la Vía de Cintura en Palma
Tracking Pixel Contents