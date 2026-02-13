El Poblense, líder con la segunda plantilla más barata del Grupo 3 de Segunda RFEF

El Poblense es el equipo revelación del Grupo 3 de Segunda RFEF por méritos propios. Con 43 puntos en 22 jornadas, el once que dirige Óscar Troya es el que más rendimiento ha logrado sacar a sus recursos y el que mejores resultados ha obtenido en la comparativa posición-coste de plantilla. Un grupo que ha incrementado su valor en un 160% entre septiembre y enero.

El Poblense tiene la segunda plantilla menos valiosa de su grupo, según la valoración del portal especializado Transfermarkt, que sitúa el valor total de su plantilla en 975.000 euros. Por debajo solo está el Andratx (950.000), equipo que ocupa puestos de descenso. También en zona roja —es penúltimo— está el Porreres, al que se le otorga la decimotercera plantilla en cuanto a valor (1,33 millones).

Con mucho más presupuesto, en lo que se refiere a los equpos mallorquines de esta Liga, está el Atlético Baleares, tercer clasificado y metido en play-off de ascenso, que tiene la cuarta plantilla más valorada del grupo (3,08 millones). Segundo en la tabla es el Sant Andreu, tercero en este ranking en cuanto al valor de sus futbolistas (3,55 millones).

Los líderes de otros grupos

No solo en el Grupo 3 es llamativo el liderato del Poblense. De hecho, es el único club en el que sus prestaciones están muy por encima de lo esperado: en el Grupo 1 es líder el Fabril (segundo en valor de plantilla, con 2,25 millones); en el 2 es primero el Real Unión (segundo, con 2,73); en el 4, el Águilas (tercero, con 2,73); y en el 5, el Majadahonda (segundo, con 2,50). Todos ellos, líderes que cumplen con las expectativas.

Como dato a resaltar, ni el Andratx ni el Poblense son las plantillas con menor valor de mercado en el conjunto de las cinco divisiones de la categoría. En el Grupo 1 hay siete equipos con menor tasación, en el 2 son seis, en el 4 solo está el Puente Genil (ocupa plaza de promoción) y en el 5 hay tres, todos metidos en descenso.

Solo el Poblense, con respecto a su grupo, se sale de unas previsiones que le situaban, tanto a principios de temporada como en este mercado de invierno, luchando por evitar el descenso. Un plazo de fichajes de enero, por otro lado, en el que la plantilla azulgrana presenta un valor de 975.000 euros, un 160% más que la tasación que tenía el pasado 1 de septiembre (al final del mercado de verano): 375.000 euros.